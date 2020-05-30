Каким должен быть текст эффективного объявления о продаже недвижимости?

Качество фотографий, иллюстрирующих объявление о продаже недвижимости, имеет большое значение для быстрого и выгодного результата, пишет City24.lv. Однако хорошо продуманным текстом объявления тоже можно заинтересовать потенциального покупателя.
Короткий заголовок
Чем короче заголовок, тем легче его воспринимать, он привлечет больше внимания. Как титульное фото, так и правильные ключевые слова в первом предложении могут стать решающими для того, чтобы объявление вообще открыли. После короткого заголовка, в начале текста обязательно подчеркните главные нюансы недвижимости, сформулировав их в нескольких словах. Упомяните особенности, которые придают дополнительную ценность, при этом желательно выбрать такие, которые могут быть важны для большей части потенциальных покупателей. Например, "дом с видом на море", "только что после ремонта", "от владельца", "новинка на рынке", "великолепная терраса", "зеленая среда" и так далее.
Удобно просматриваемый текст
Текст объявления следует сделать по возможности более информативным, однако, в то же время не создавая огромную простыню без абзацев и подзаголовков. Разбейте текст на абзацы и следуйте логической последовательности: не говорите одновременно об утеплении дома и о диване в гостиной. Важнейшая информация должна быть в начале, она позволит подчеркнуть ценность недвижимости. После этого можно смело перечислять все практические нюансы и технические детали, которые необходимо знать покупателю. Только не забывайте, что абзацы должны состоять из трех-пяти предложений.
Потенциальному покупателю необходимо рассказать:
- что включено в стоимость
- в каком состоянии недвижимость и когда сделан последний ремонт
- есть ли парковка для машины
- каковы приблизительные ежемесячные расходы на обслуживание жилья
- кто соседи, с которыми придется так или иначе общаться
- что имеется поблизости
- как быстро можно въехать
- есть ли оценочный акт, который позволил бы покупателю быстрее оформить заем, если таковой необходим.
Совет: в конце объявления отметьте, что вы открыты для ответов на вопросы и готовы встретиться в удобное для клиента время.