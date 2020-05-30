Каким должен быть текст эффективного объявления о продаже недвижимости?

Короткий заголовок

Чем короче заголовок, тем легче его воспринимать, он привлечет больше внимания. Как титульное фото, так и правильные ключевые слова в первом предложении могут стать решающими для того, чтобы объявление вообще открыли. После короткого заголовка, в начале текста обязательно подчеркните главные нюансы недвижимости, сформулировав их в нескольких словах. Упомяните особенности, которые придают дополнительную ценность, при этом желательно выбрать такие, которые могут быть важны для большей части потенциальных покупателей. Например, "дом с видом на море", "только что после ремонта", "от владельца", "новинка на рынке", "великолепная терраса", "зеленая среда" и так далее.

Удобно просматриваемый текст

Текст объявления следует сделать по возможности более информативным, однако, в то же время не создавая огромную простыню без абзацев и подзаголовков. Разбейте текст на абзацы и следуйте логической последовательности: не говорите одновременно об утеплении дома и о диване в гостиной. Важнейшая информация должна быть в начале, она позволит подчеркнуть ценность недвижимости. После этого можно смело перечислять все практические нюансы и технические детали, которые необходимо знать покупателю. Только не забывайте, что абзацы должны состоять из трех-пяти предложений.

Потенциальному покупателю необходимо рассказать: что включено в стоимость

в каком состоянии недвижимость и когда сделан последний ремонт

есть ли парковка для машины

каковы приблизительные ежемесячные расходы на обслуживание жилья

кто соседи, с которыми придется так или иначе общаться

что имеется поблизости

как быстро можно въехать

есть ли оценочный акт, который позволил бы покупателю быстрее оформить заем, если таковой необходим.