Хыбемяги: безразличие полиции к правилу 2+2 просто бесит

Хыбемяги описал, как он столкнулся рейдом "Дуют все" на Палдиском шоссе. «Я, который очень тщательно следовал правилу "2+2" во время пандемии, носил маски, дезинфицировал себя спереди и сзади, увидел, как полицейские стояли в два ряда. У некоторых, правда, были перчатки на руках, но ни у кого не было маски - и они просят опустить окна машины, суют алкометр и просят людей подуть», - рассказывает Хыбемяги. Он добавил, что, конечно, эти наконечники заменяют, в этом нет никаких сомнений.

Однако Хыбемяги вывело из себя то, что, когда он опустил окно и сказал полицейскому, что тот подходит слишком близко, исходя из правила "2+2", страж порядка посмотрел на него большими глазами и сказал: «Чрезвычайное положение окончено».

«Как будто кто-то ударил меня по голове палкой - чрезвычайная ситуация закончилась, теперь мы можем быть вместе нос к носу!» воскликнул Хыбемяги. Он считает, что легко мог бы заразиться вирусом, если бы, например, в предыдущей машине кто-то чихнул полицейскому на руку. Когда Хыбемяги начал спрашивать, почему на полицейском не было маски и перчаток, его направили на дополнительные проверки.

Все исследования показывают, что брызги слюны во время разговора летят намного дальше, чем мы думаем, поэтому если полицейский без маски наклонится на 70 сантиметров к окну моей машины, я рискую заразиться вирусом, пожаловался Хыбемяги.

Он также был в замешательстве из-за того, что полиция не считает важным следовать правилу "2+2".

"Я подумал, неужали я свихнулся и все кончено? Насколько мне известно, никто не отдал вирусу такого распоряжения, и он продолжает действовать в мире".

Хыбемяги по-прежнему уверен, что маска нужна для защиты себя и окружающих и что Департамент полиции и погранохраны должен проинструктировать полицейских, совершающих рейды, и не подвергать их опасности.