Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1034 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,6%, то есть шесть проб дали положительный результат.

Как оказалось, четыре случая из них выявлены в Ида-Вирумаа. Поскольку в Нарве члены двух семей заразились коронавирусом от отцов, работающих водителями-дальнобойщиками.

Коронавирус ударил по Нарвскому департаменту социальной помощи, два отдела работают на особом положении.

Навешивание социальных ярлыков может привести к тому, что люди будут скрывать заболевание, в таком случае распространение болезни станет невозможно контролировать, сказал глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

Куресаареская больница в пятницу приостановила работу последнего коронавирусного отделения. В отделении нет пациентов, но готовность снова госпитализировать их сохраняется

Новый коронавирус - совершенно новое явление. Но вспышки, эпидемии и даже пандемии преследуют человечество с незапамятных времен. Могут ли прошлые пандемии подготовить нас к будущему? Вот некоторые уроки, которые стоит рассмотреть.

Европейская организация European Best Destination при Европейской комиссии создала список десяти самых безопасных пляжей для отдыха в Европе после завершения кризиса, вызванного новым коронавирусом.

В то время как европейские страны постепенно открывают свои границы и снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, британские ученые предупреждают, что ослаблять карантин пока рано.

Экономика

На фоне апрельского падения продаж эстонских компаний на внутреннем рынке почти на одну пятую по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручки от розничной торговли - на 15 процентов, производство мягкой мебели Neiser в целом понемногу восстанавливается, но были недели, когда заказов вообще не было.

Политика и международные отношения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией, заявил президент США Дональд Трамп.

Отмечающий 70-летний юбилей, крупнейшая фигура эстонской политики Эдгар Сависаар откровенно рассказал Postimees о том, как дела с его здоровьем, как он ладит с Андрусом Ансипом и Мартом Лааром и почему политика – это очень веселая штука.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить саммит G7, который он хочет провести в Белом доме.

Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 миллиарда долларов (около 1 млрд евро). Эти банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая, на сайте Госдепартамента США.

Другие новости

Во вторник по дороге в больницу в Раквере умерла 38-летняя беременная. Ее пятимесячного ребенка спасти не удалось.

Эстонский институт памяти в пятницу проинформировал полицию о преступлении, поскольку вандалы нацарапали на черной поверхности мемориальной стены жертвам коммунизма пятиугольники и прочие каракули.

Вчера вечером в Пайде, в то самое время, когда мать троих детей Кристи Миллер принимала в своем деревянном реставрируемом доме столетней давности гостей - трех бывших одноклассниц, кто-то на углу дома чиркнул спичкой и поджег ветрозащитную плиту.

В Таллинне пассажирка такси пострадала после того, как вышла из движущейся машины.

Краткосрочная аренда квартир сулит легкий доход владельцам, но оказывается адом для соседей.

В субботу 12 часов спасатели получили вызов в деревню Ребала волости Йыэляхтме, где горит центр утилизации отходов.

Глава Финансовой инспекции Кильвар Кесслер во время утренних прогулок по Рохунеэме делает потрясающие фотографии природы. В основном птиц, хозяйничающих на полуострове.

Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компании SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя.

В розыгрыше Eurojackpot в пятницу счастливчик из Эстонии выиграл 185 682 евро с попаданием 5+1. Билет был приобретен в интернете.