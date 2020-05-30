Жители Парижа пошли по магазинам. ФОТО: ALAIN JOCARD/AFP/Scanpix

В то время как европейские страны постепенно открывают свои границы и снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, британские ученые предупреждают, что ослаблять карантин пока рано.

В Париже, тем временем, открываются универмаги, в Вене - кинотеатры, а в Нью-Йорке французский диджей Дэвид Гетта готовится сыграть очередной благотворительный сет.

Эти и другие события - в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Индия: снова рекордное число заражений

Власти Индии в очередной раз зафиксировали рекордное число новых заражений за сутки - 8 тысяч человек. Треть из зараженных проживает в одном из богатейших штатов страны - Махараштра, где находится город Мумбаи.

Накануне сообщалось о 6,5 тысячах новых случаев за сутки, и это также был рекорд.

Судя по кадрам из больниц Мумбаи, распространенным на этой неделе, многие больницы перегружены, а корреспонденты Би-би-си сообщали, что медицинская инфраструктура города находится на грани коллапса.

Несмотря на то, что число новых случаев продолжает расти, правительство Индии ослабляет карантинные ограничения, которые сильно ударили по экономике и привели к тому, что десятки миллионов людей остались без работы.

В субботу газета Times of India сообщила со ссылкой на источники, что самолет авиакомпании Air India, который вылетел в Москву за индийскими гражданами, был вынужден вернуться в Дели из-за коронавируса у одного из пилотов.

По данным издания, при проверке на вылете персонал авиакомпании из-за большого объема тестирования в аэропорту случайно перепутал тесты и разрешил вылет пилоту с положительным анализом.

Ошибка была обнаружена через два часа после вылета, в это время самолет A320 находился в воздушном пространстве Узбекистана.

Европа: магазины, кинотеатры и Пизанская башня

В Европе, тем временем, продолжают постепенно ослаблять карантинные меры.

В Париже открываются городские парки и магазины, в том числе знаменитый универмаг Галери Лафайет на бульваре Осман в Париже. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, прикасаться к косметике и тестировать ее запрещено.

Власти Австрии приняли решение открыть часть кинотеатров в Вене, однако число посетителей не должно превышать 100 человек. Такие правила действуют для всех общественных мероприятий.

Накануне в стране начался очередной этап ослабления ограничительных мер, и среди прочего открыться вновь смогли гостиницы и фитнес-клубы.

В отличие от Австрии, где режим ношения масок будет ослаблен только в середине июня, в Польше жители могут теперь находиться в общественных местах без них, но только соблюдая социальную дистанцию.

Венгрия стала первой страной в Европе, которая разрешила болельщикам присутствовать на трибунах во время футбольных матчей, а в Германии, где матчи Бундеслиги пока проводятся без зрителей, в субботу возобновляется турнир Третьей лиги.

В Италии, тем временем, для посещения вновь открывается Пизанская башня.

Британия: ослаблять карантин пока рано

C понедельника в Англии людям разрешено будет встречаться группами до шести человек. Подобные правила уже действуют в Шотландии и Северной Ирландии, однако научные советники британского правительства предупреждают, что ослаблять карантин пока нельзя.

Джон Эдмундс из Лондонской школы тропической гигиены и медицины и член ученого совета Sage, который консультирует правительство, отметил, что число новых случаев заражения коронавирусом по-прежнему высоко, поэтому дождаться, когда оно снизится.

Его коллега по совету сэр Джереми Фаррар заявил, что уровень распространения вируса слишком высок для того, чтобы снимать карантинные меры в Англии, и предупредил, что для этого должна в полной мере функционировать система тестирования и отслеживания контактов Национальной службы здравоохранения.

К ним присоединился профессор Питер Хорби, также являющийся членом Sage и председателем консультативной группы по новым вирусным заболеваниям NERVTAG. В интервью Би-би-си он отметил, что индекс R (среднее число людей, которых заражает один заболевший) по-прежнему близко к единице, потому важно не ослаблять контроль.

По его словам, в Британии в день заражается около 8 тысяч человек. "Я могу понять желание ослабить меры социального дистанцирования, но нам нельзя оказаться в ситуации, когда число заражений и смертей будет опять на том же уровне, как недавно", - сказал он.

Совет Sage опубликовал подробности своих конфиденциальных заседаний, начиная с 22 января, а также ряд сопутствующих научных докладов. Из них следует, что по прогнозу, сделанному на заседании 23 апреля, ожидалось, что в Британии к середине мая будет лишь тысяча новых зараженных в день.

США: карантинная вечеринка в секретном месте

Французский диджей Дэвид Гетта в ночь на воскресенье планирует отыграть свой второй благотворительный онлайн-сет из серии United At Home в Нью-Йорке. Место его проведения держится в секрете.

В интервью Франс Пресс 52-летний музыкант рассказал, что подготовил специально для шоу ремикс на песню Empire State Of Mind рэпера Jay-Z и певицы Алиши Киз, которая была записана в 2009 году и посвящена Нью-Йорку.

Предыдущее выступление Гетты состоялось на крыше одного из жилых комплексов в Майами и собрало многомиллионную аудиторию в соцсетях. За сетом также наблюдали с балконов около 8 тысяч жителей окрестных домов.

Все сборы от концерта будут направлены в фонд Всемрной организации здравоохранения, а также в благотворительные фонды США и Франции, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

В прошлый раз в ходе выступления удалось собрать более 750 тысяч долларов.