В больнице Курессааре не осталось пациентов с Covid-19

В общей сложности в больнице Курессааре (вместе с полевой больницей Сил обороны) проходил лечение 131 пациент с коронавирусом, был зарегистрирован 151 раз. Это означает, что были ситуации, когда некоторые пациенты с коронавирусным заболеванием нуждались в стационарном лечении несколько раз.