В больнице Курессааре не осталось пациентов с Covid-19

Куресаареская больница в пятницу приостановила работу последнего коронавирусного отделения. В отделении нет пациентов, но готовность снова госпитализировать их сохраняется, пишет Saarte Hääl.
В общей сложности в больнице Курессааре (вместе с полевой больницей Сил обороны) проходил лечение 131 пациент с коронавирусом, был зарегистрирован 151 раз. Это означает, что были ситуации, когда некоторые пациенты с коронавирусным заболеванием нуждались в стационарном лечении несколько раз.
В посте на странице медицинского учреждения в Facebook члены правления больницы выразили благодарность всему персоналу больницы и всем помощникам.