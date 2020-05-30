Не попадитесь: из-за желания сэкономить жительница Эстонии лишилась 1500 евро

Ведущий следователь Лыунаской префектуры Пеэтер Пярн сказал, что в последнее время из различных уголков Эстонии в полицию поступают сообщения об аналогичных случаях, когда человеку предлагают товар дешевле или обещают вовсе бесплатно отдать домашнее животное, но просят только оплатить таможенный сбор, покрыть расходы на транспортировку, страховку или другие платежи.

К сожалению, среди других распространенных видов мошенничества такой обман с домашними животными является одним из самых распространенных, поэтому полиция просит всех, кто хочет приобрести животное, до совершения сделки и покупки провести основательную предварительную работу и убедиться, чтобы деньги идут надежному продавцу.