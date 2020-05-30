Не попадитесь: из-за желания сэкономить жительница Эстонии лишилась 1500 евро

Жительница Тарту нашла на иностранном сайте объявление о продаже собаки, но в итоге осталась как без нового домашнего любимца, так и без заплаченных за него 1555 евро, пишет Geenius.
Ведущий следователь Лыунаской префектуры Пеэтер Пярн сказал, что в последнее время из различных уголков Эстонии в полицию поступают сообщения об аналогичных случаях, когда человеку предлагают товар дешевле или обещают вовсе бесплатно отдать домашнее животное, но просят только оплатить таможенный сбор, покрыть расходы на транспортировку, страховку или другие платежи.
К сожалению, среди других распространенных видов мошенничества такой обман с домашними животными является одним из самых распространенных, поэтому полиция просит всех, кто хочет приобрести животное, до совершения сделки и покупки провести основательную предварительную работу и убедиться, чтобы деньги идут надежному продавцу.
Пярн говорит, что гораздо безопаснее все-таки покупать домашних животных у знакомых, известных заводчиков или зарегистрированных питомников, где можно самому познакомиться с животным и напрямую договориться с продавцом.