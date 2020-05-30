Фото и видео ⟩ Не менее 20 городов США охвачены протестами. Власти вводят ЧП, комендантский час и Нацгвардию

Не менее 20 городов США охвачены протестами после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), пишет Newsru.
Как сообщает CNN, люди выходили на улицы в столице США Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (Калифорния), Денвере (Колорадо), Атланте (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Нью-Йорке, Бостоне (Массачусетс), Лас-Вегасе (Невада), Хьюстоне и Далласе (Техас), Детройте (Мичиган), а также в штатах Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Виргиния, Северная Каролина, Огайо.
По данным АР, Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис. По данным источников агентства, подразделения из Северной Каролины и Нью-Йорка должны быть готовы к развертыванию в течение четырех часов, подразделения из Колорадо и Канзаса - в течение 24 часов.
Военные подразделения будут размещены в соответствии с Законом о восстании 1807 года, который в последний раз использовался во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году. В Миннеаполисе и соседних городах Роузвилл и Сент-Пол введен комендантский час, однако в Миннеаполисе протестующие проигнорировали запрет появляться на улицах после 8 часов вечера.
Безопасность в районе пятого полицейского участка, который осаждают протестующие, обеспечивали 350 солдат и офицеров. Для разгона толпы были использованы слезоточивый газ и резиновые пули. В результате поджогов в городе огонь охватил как минимум три здания в районе полицейского участка, в том числе крупное отделение банка Wells Fargo и отделение почты. Несколько протестующих задержаны. По словам губернатора Миннесоты Тима Вальца, ситуация в Миннеаполисе остается "невероятно опасной".
when backup finally shows up - nearly 400 officers show up to defend the 5th precinct in Minneapolis pic.twitter.com/os5wLdrAQN #ViolenceOnTheStreets— Man Made (@ManMade55) May 30, 2020
Massive crowd out in the streets of Minneapolis tonight, defying the curfew to protest the police #MinneapolisRiot #MinneapolisUprising #Minneapolis #minneapolisonfire pic.twitter.com/9CPv9pbvsP— Brendan Gutenschwager (@bgutenschwager) May 30, 2020
В Атланте введен режим чрезвычайного положения. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп сообщил в Twitter, что в городе будет задействовано не менее 500 служащих Национальной гвардии для защиты населения и собственности. Протестующие в Атланте крушили полицейский транспорт и забрасывали полицейских петардами, атаковали местное отделение телеканала CNN, разбив там стекла и изрисовав здание оскорбительными надписями, совершали поджоги.
CNN recorded the moment militants threw an explosive device at police in Atlanta during the riot. #antifa #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/1TKuyJoDN8— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 30, 2020
The front of CNN Center in Atlanta was the scene of violent protests on Friday evening that resulted in damage to the front of the building and inside https://t.co/zbzNJU1jTL pic.twitter.com/p85a2TxgAr— CNN International (@cnni) May 30, 2020
#CNN Headquarters in #Atlanta being destroyed; massive #police presence— Jeremy Song (@tezuma75) May 30, 2020
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В центре Детройта (Мичиган) в результате стрельбы по толпе погиб 19-летний юноша. Полиция сообщила, что выстрелы были произведены неизвестным подозреваемым в сером автомобиле Dodge Durango, раненый молодой человек скончался в больнице.
В Далласе полиции пришлось выставить заслон из автомобилей и офицеров около своей штаб-квартире, чтобы остановить натиск протестующих. Некоторые участники акций бросали в полицейских кирпичи. Один офицер получил не опасные для жизни травмы.
В Хьюстоне после пятничных протестов были арестованы около 200 человек. Большинству будет предъявлено обвинение в перекрытии проезжей части. Четверо сотрудников полицейского управления получили легкие ранения, восемь служебных автомобилей повреждены. Президент городского Союза полицейских сообщил о нескольких госпитализированных офицерах, но не уточнил их число.
В Вашингтоне полиция более чем на час перекрывала доступ в Белый дом из-за акции протеста на Лафайет-сквер перед резиденцией президента США. Секретная служба США не выпускала из здания журналистов и не пускала никого внутрь. По данным The Washington Post, демонстрация возле Белого дома продолжалась больше 10 часов. В полицейских летели пластиковые бутылки в водой, в ответ протестующих разгоняли аэрозолями.
Protestors in Washington D.C. fight the secret service for the barricade at the White House pic.twitter.com/FrtOsaL0wg— HĪPMAGAZINE.ORG (@hipmagazineorg) May 30, 2020
В Луисвилле полицейский прицельно стрелял в журналистов филиала CNN перцовыми шариками. Впоследствии полиция города извинилась за инцидент, пообещав провести детальное расследование после завершения протестов.
An armed policeman was seen shooting pepper bullets directly at reporters as they broadcast live on protests in #Louisville, USA. Earlier, CNN reporters were arrested while covering the ongoing protests in Minneapolis over the death of #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/34b6Xit34e— Global Times (@globaltimesnews) May 30, 2020