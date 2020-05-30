Галерея ⟩ В порту заложен краеугольный камень нового парковочного дома при D-терминале

Сегодня в старом порту Таллинна был заложен краеугольный камень нового парковочного дома при D-терминале. Краеугольный камень заложили начальник отдела инфраструктуры акционерного общества Tallinna Sadam Пеэтер Ныгу и Яан Мяэ, член правления АО Merko Ehitus Eesti.
По словам Пеэтера Ныгу, уже в следующем году пассажиры порта смогут воспользоваться просторным парковочным зданием с олним подземным и четырьмя надземными этажами, где они смогут оставить свой автомобиль перед посадкой на борт. Парковочное здание обеспечивает прямой доступ к D-терминалу и оттуда к судну.
По словам члена правления Merko Ehitus Яана Мяэ, строительство здания идет гладко. «Мы завершили подземные работы, и теперь здание начнет расти в высоту. Парковочный дом строится в хорошем сотрудничестве с заказчиком, и работы идут в соответствии с графиком», - подтвердил Мяэ.
Здание спроектировано и будет построено компанией Merko Ehitus Eesti, стоимость работ составляет около 3,7 млн евро, плюс налог с оборота. Строительство будет завершено к концу 2020 года. Будущий парковочный дом сможет вместить почти четыреста автомобилей.