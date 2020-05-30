Галерея ⟩ В порту заложен краеугольный камень нового парковочного дома при D-терминале

По словам Пеэтера Ныгу, уже в следующем году пассажиры порта смогут воспользоваться просторным парковочным зданием с олним подземным и четырьмя надземными этажами, где они смогут оставить свой автомобиль перед посадкой на борт. Парковочное здание обеспечивает прямой доступ к D-терминалу и оттуда к судну.

По словам члена правления Merko Ehitus Яана Мяэ, строительство здания идет гладко. «Мы завершили подземные работы, и теперь здание начнет расти в высоту. Парковочный дом строится в хорошем сотрудничестве с заказчиком, и работы идут в соответствии с графиком», - подтвердил Мяэ.