Фото и видео ⟩ Лесной пожар в Клоога к утру локализован, но не потушен: огнем охвачены 150 гектаров

Площадь пожара на болоте Клоога составляет около 150 гектаров, сообщила в воскресенье утром пресс-служба Спасательного департамента.

Площадь, охваченная огнем, не увеличилась за ночь, и за это время не было обнаружено открытого горения, но были обнаружены многочисленные очаги огня. Около 3 часов ночи поднялся ветер, но направление ветра осталось прежним.

Ситуация может ухудшиться в случае перемены направления и усиления ветра, который может увеличить площадь и интенсивность пожара.

Планируется задействовать большие ресурс, чтобы минимизировать риск распространения огня до полуденного тепла. Приоритетом является поиск и тушение очагов пожара. Смена караула происходит на месте происшествия во избежание прекращения работы по тушению.

До сих пор неизвестно, из-за чего начался пожар.

В субботу в 15.18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в районе болота Клоога, на большой площади горит лес. К пожару тяжело подобраться.

В Спасательном департаменте сказали Postimees, что пожар распространяется на тренировочной площадке Сил обороны. Насколько известно пресс-секретарю Сил обороны, сегодня там стрельбы не проводили.

К 10 вечера стало известно, что огонь охватил почти 100 гектаров и распространяется на юг. За несколько часов интенсивность пожара уменьшилась, но на его тушение пойдет много времени, поскольку площадь большая. Причины возгорания пока неизвестны.

На месте находились 14 команд спасателей, также с воздуха помогает вертолет Департамента полиции и погранохраны. На месте был организован штаб

Спасательный департамент попросил жителей Пыллкюла и других находящихся поблизости регионов быть начеку. «Если вы увидите огонь или дым возле своего дома, немедленно покиньте территорию. Ситуация может быстро измениться!» - предупредил в Twitter департамент.

Спасатели отмечают, что на данный момент конкретным домам в регионе пожар напрямую не угрожает, но к вечеру прогнозируется усиление ветра. Людей просят без крайней необходимости в этом районе не находиться. Если местные жители заметят дым или огонь в опасной близости от дома, их просят сразу позвонить по номеру 112 и передать точную информацию.

На место отправили вертолет

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Райн Йыэвеэр сказал, что на событие отреагировала и летный отряд на вертолете.

«Задача летного отряда провести разведку для выяснения масштабов пожара. Также помочь сбрасыванием воды с воздуха, чтобы как можно быстрее взять под контроль распространение пожара», - сказал он.

В вертолетном мешке для тушения за раз хранится около тонны воды, и, в зависимости от направления пожара на болоте, вода будет добываться в непосредственной близости от места происшествия: из озера Клоога или моря.