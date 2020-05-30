Фото и видео ⟩ В Клоога горит 100 гектаров леса: на месте 14 команд спасателей, огонь распространяется на юг
В Клоога сегодня загорелся лес. Спасательный департамент просит жителей района покинуть свои дома в случае опасности.
Сегодня в 15.18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в районе болота Клоога, на большой площади горит лес. К пожару тяжело подобраться.
В Спасательном департаменте сказали Postimees, что пожар распространяется на тренировочной площадке Сил обороны. Насколько известно пресс-секретарю Сил обороны, сегодня там стрельбы не проводили.
К 10 вечера стало известно, что огонь охватил почти 100 гектаров и распространяется на юг. За несколько часов интенсивность пожара уменьшилась, но на его тушение пойдет много времени, поскольку площадь большая. Причины возгорания пока неизвестны.
На месте 14 команд спасателей, также с воздуха помогает вертолет Департамента полиции и погранохраны. На месте был организован штаб.
Конкретным домам в регионе сейчас опасность не угрожает, но к вечеру прогнозируется сильный ветер, поэтому ситуация может быстро измениться. Сильный ветер сохранится и завтра.
Спасательный департамент просит жителей Пыллкюла и других находящихся поблизости регионов быть начеку. «Если вы увидите огонь или дым возле своего дома, немедленно покиньте территорию. Ситуация может быстро измениться!» - предупреждает в Twitter департамент.
Спасатели отмечают, что на данный момент конкретным домам в регионе пожар напрямую не угрожает, но к вечеру прогнозируется усиление ветра. Людей просят без крайней необходимости в этом районе не находиться. Если местные жители заметят дым или огонь в опасной близости от дома, их просят сразу позвонить по номеру 112 и передать точную информацию.
#metsapõleng pic.twitter.com/9OuIK7CR36— Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2020
На место отправили вертолет
Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Райн Йыэвеэр сказал, что на событие отреагировала и летный отряд на вертолете.
«Задача летного отряда провести разведку для выяснения масштабов пожара. Также помочь сбрасыванием воды с воздуха, чтобы как можно быстрее взять под контроль распространение пожара», - сказал он.
В вертолетном мешке для тушения за раз хранится около тонны воды, и, в зависимости от направления пожара на болоте, вода будет добываться в непосредственной близости от места происшествия: из озера Клоога или моря.
Lilleküla Päästekomandolt esimesed kaadrid otse Klooga põlengu keskelt. PPA lennusalga kopterimeeskonna abiga selgitatakse praegu välja põlengu ulatust. pic.twitter.com/8eCIRksvOP— Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2020