Фото ⟩ В Клоога на большой площади распространяется лесной пожар

Сегодня в 15.18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в районе болота Клоога, на большой площади горит лес. К пожару тяжело подобраться.

На месте подтвердили, что вызов самого высокого уровня опасности, спасатели отреагировали усиленным составом, сообщает Спасательный департамент.

Поскольку дует сильный ветер, пожар может чрезвычайно быстро распространяться. Дым распространяется и на Ляэнемаа.

Спасательный департамент просит жителей Пыллкюла и других находящихся поблизости регионов быть начеку. «Если вы увидите огонь или дым возле своего дома, немедленно покиньте территорию. Ситуация может быстро измениться!» - предупреждает в Twitter департамент.

Спасатели отмечают, что на данный момент конкретным домам в регионе пожар напрямую не угрожает, но к вечеру прогнозируется усиление ветра. Людей просят без крайней необходимости в этом районе не находиться. Если местные жители заметят дым или огонь в опасной близости от дома, их просят сразу позвонить по номеру 112 и передать точную информацию.

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Райн Йыэвеэр сказал, что на событие отреагировала и летный отряд на вертолете.

«Задача летного отряда провести разведку для выяснения масштабов пожара. Также помочь сбрасыванием воды с воздуха, чтобы как можно быстрее взять под контроль распространение пожара», - сказал он.