Фото ⟩ В Таллинне мотоциклист на полном ходу упал на дорогу

30-летний мотоциклист пострадал и был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

Дежурный руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Марко Шмидт сказал, что дорожные условия на месте происшествия сами по себе хорошие. «После ремонтных дорожных работ местами на асфальте есть немного щебня и, вероятно, мотоциклист мог, проезжая такое место, потерять контроль над транспортом», - сказал Шмидт.

Он отметил, что мотоциклист был в шлеме, но другой защитной экипировки на нем не было. «Хотя скорость не была слишком большой, мужчина все-таки травмировался, чего можно было бы избежать при наличии защитного снаряжения», - сказал полицейский.