Фото ⟩ При столкновении гидроциклов пострадали трое, одного человека госпитализировали

Сегодня, 30 мая, в 16.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что вверх по течению от моста Папинийду на реке Пярну столкнулись два гидроцикла, сообщает Pärnu Postimees.
«Вблизи места происшествия была компания на лодке, которая первая подоспела на помощь пострадавшим. Спасатели спустили на воду свои гидроциклы возле моста Папинийду, доставили пострадавших на берег и передали их скорой помощи», - сказал дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Идрнек Лаанепыльд.
Всего пострадали три человека, один из них нуждался в госпитализации.
Все пострадавшие были в спасательных жилетах.