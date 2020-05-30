Фото ⟩ При столкновении гидроциклов пострадали трое, одного человека госпитализировали

«Вблизи места происшествия была компания на лодке, которая первая подоспела на помощь пострадавшим. Спасатели спустили на воду свои гидроциклы возле моста Папинийду, доставили пострадавших на берег и передали их скорой помощи», - сказал дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Идрнек Лаанепыльд.