В Эстонии к купальному сезону готовы 53 пляжа

Впервые мониторинг качества воды будет вестись на девяти новых пляжах, сообщила BNS пресс-служба Департамента здоровья. Качество воды для купания контролируется на двадцати пляжах побережья Харьюмаа, десяти пляжах Ида-Вирумаа и Тарту, девяти пляжах в Ярвамаа, шести в Пярнумаа, пяти на Хийумаа, на четырех пляжах в Йыгевамаа и Валгамаа и трех пляжах в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Вырумаа и на Сааремаа.

По словам главного специалиста отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Лемби Тикс, самым большим изменением этого купального сезона является то, что на общественных пляжах больше не требуются наличие кабинок для переодевания, туалетов и мусорных урн.

«Изменение обусловлено тем, что высокие старые требования создавали в практической жизни проблемы для многих владельцев мест для купания и, таким образом, препятствовали созданию пляжей», - сказала Тикс, по словам которой владелец незарегистрированного водоема для купания не обязан проводить пробы воды и в случае возможного загрязнения.

«В результат люди посещали места для купания, качество воды которых не соответствовало требованиям, - пояснила Тикс, отметив, что Департамент здоровья не может предотвратить купание в таких местах, поэтому количество находящихся под наблюдением пляжей необходимо увеличить. - Поскольку это особенно важно для защиты здоровья людей, важно увеличить количество общественных пляжей и мотивировать их администраторов регулярно проверять качество воды. В этом году больше, чем в прошлом, проявляется больший интерес к открытию пляжей и контролю качества воды».

Пляжи должны быть в течение купального сезона ухожены и содержаться в порядке. Информация о качестве воды для купания и контактные данные владельцев места для купания всегда должны быть доступны у пляжа в месте, где купающиеся могут это увидеть.

Поскольку люди привыкли купаться и в природных водоемах, купающиеся должны и сами следить за тем, чтобы вода оставалось чистой. Есть основания сомневаться в пригодности водоема, например, если в воде видны объекты из какого-либо материала, слой масла или если вода непрозрачна, необычно окрашена, имеет необычный запах или существует потенциальный источник загрязнения - такой как выпускная труба или порт. Если у купающегося есть открытые раны, следует избегать купания на пляже, где контролирует качество воды. В этом году мы не должны забывать о разумной дистанции с другими людьми и в местах купания.

Данные о качестве воды в местах для купания доступны на сайте Департамента здоровья. В течение предыдущего купального сезона было отобрано в общей сложности почти 600 образцов воды для купания со всех контролируемых мест для купания, из которых почти 200 были проверены департаментом здоровья.

Отобранные образцы контролируют количество двух индикаторных бактерий, кишечной палочки или кишечной и кишечной энтерококков. Это распространенные бактерии, которые живут в кишечнике людей и теплокровных животных. Поскольку они также могут жить и в окружающей среде в течение короткого времени, они являются хорошими индикаторными организмами для определения возможного фекального загрязнения.