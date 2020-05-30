Ряд мировых курортов смягчает ограничения

Турция с 1 июня возобновит внутренние авиарейсы. Авиапассажиры смогут улететь из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон, заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу. Путешественники должны получить код специального мобильного приложения, которое подтверждает, что пассажир не болен, а также обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

На четырех испанских островах - Грасьоса, Иерро, Гомера (Канарские острова) и Форментера (часть Балеарских островов) - смягчены карантинные меры. С 1 июня бары и рестораны смогут открыть свои террасы, используя только три четверти их площади, при этом столы должны быть расположены в 1,5 метра друг от друга. Можно будет собираться группами до 20 человек, а отелям разрешат использование только половины от общего числа номеров.

Доминиканская Республика намерена с 5 июля возобновить прием иностранных туристов, если отели примут необходимые меры предосторожности. Возможность путешествий "будет зависеть исключительно от ограничений и требований других стран", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства туризма страны, сославшись на прогноз спецкомиссии по профилактике и контролю над пандемией.

Портал The Thaiger заявил о том, что правительство Таиланда планирует открыть международное авиасообщение, а также полностью снять ограничительные меры по COVID-19 с 1 июля.