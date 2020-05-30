Ряд мировых курортов смягчает ограничения

Мир продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, которым заразились в общей сложности более 6 млн человек. Постепенно различные страны смягчают ограничения, чтобы принимать туристов, сообщает DW.
Турция с 1 июня возобновит внутренние авиарейсы. Авиапассажиры смогут улететь из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон, заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу. Путешественники должны получить код специального мобильного приложения, которое подтверждает, что пассажир не болен, а также обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.
На четырех испанских островах - Грасьоса, Иерро, Гомера (Канарские острова) и Форментера (часть Балеарских островов) - смягчены карантинные меры. С 1 июня бары и рестораны смогут открыть свои террасы, используя только три четверти их площади, при этом столы должны быть расположены в 1,5 метра друг от друга. Можно будет собираться группами до 20 человек, а отелям разрешат использование только половины от общего числа номеров.
Доминиканская Республика намерена с 5 июля возобновить прием иностранных туристов, если отели примут необходимые меры предосторожности. Возможность путешествий "будет зависеть исключительно от ограничений и требований других стран", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства туризма страны, сославшись на прогноз спецкомиссии по профилактике и контролю над пандемией.
Портал The Thaiger заявил о том, что правительство Таиланда планирует открыть международное авиасообщение, а также полностью снять ограничительные меры по COVID-19 с 1 июля.
По данным портала, глава Совета национальной безопасности Таиланда Сомсак Рунгсита заявил о том, что с 1 июля будут сняты существующие ограничения для бизнеса и деятельности, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в стране отменят чрезвычайное положение и комендантский час, разрешат поездки между провинциями и за рубеж. Как отмечается, при этом некоторые меры безопасности будут по-прежнему действовать. Речь идет, в том числе о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.