Видео ⟩ SpaceX впервые в истории осуществила частный пилотируемый запуск в космос

В случае успешного завершения миссии NASA сертифицирует Crew Dragon и начнет использовать корабль для доставки на МКС членов постоянных экипажей станции, отказавшись от платных услуг Роскосмоса (на данный момент NASA купило одно место в "Союзе МС-17", который полетит на МКС в октябре). Не исключено, что это позволит сэкономить: сейчас одно место для астронавта на российском корабле обходится NASA примерно в 80 млн долларов, тогда как стоимость полета одного астронавта на Crew Dragon оценивается в 55 млн долларов. Тем не менее, предполагается, что после начала регулярной эксплуатации Crew Dragon американские астронавты и российские космонавты будут летать на МКС на чужих кораблях на бартерной основе. Также стоит отметить, что в NASA пока не собираются использовать летавшие корабли Crew Dragon для повторных полетов к МКС. Возможно, побывавшие на орбите корабли будут использованы SpaceX для космического туризма или для доставки грузов на МКС.

Члены экипажа Crew Dragon

Роберт Бенкен родился 28 июля 1970 года. Он имеет звание подполковника ВВС США. В 2000 году он был отобран в качестве кандидата в астронавты. В 2008 году Бенкен впервые отправился в космос на шаттле Endeavour. В той миссии корабль доставил на МКС японский модуль Kibo, а Бенкен совершил три выхода в открытый космос. Второй раз он полетел на орбиту на Endeavour в 2010 году, также совершив три выхода в открытый космос.

На борту "Драгона" опытные астронавты НАСА Даг Херли и Роберт Бенкен, каждый из них в прошлом дважды летал на "Шаттлах". ФОТО: JOE RAEDLE/AFP

Командир экипажа Crew Dragon Дуглас Хёрли родился 21 октября 1966 года и был принят в отряд астронавтов вместе с Бенкеном в 2000 году. Он также дважды летал в космос на шаттлах Endeavour и Atlantis в 2009 и 2011 годах соответственно. Второй полет, в котором участвовал Хёрли, стал последним как для шаттла Atlantis, так и для всей программы Space Shuttle. Хёрли имеет звание полковника корпуса морской пехоты США.

О том, что Бенкен и Хёрли были выбраны в качестве членов основного экипажа Crew Dragon для первого запуска, стало известно в августе 2018 года. С тех пор они проходили тренировки и осваивали управление кораблем SpaceX. Свою роль в их полете на Crew Dragon сыграла и еще одна компания Илона Маска: на стартовую площадку астронавтов доставили электромобили Tesla Model X. На машины, скафандры астронавтов и на ракету Falcon 9 был нанесен как главный логотип NASA синего цвета ("тефтелька"), так и старый логотип красного цвета ("червяк"), который использовался с 1975-го по 1992 год. Решение об использовании обоих логотипов в этой миссии принял глава агентства Джим Брайденстайн.

История Crew Dragon