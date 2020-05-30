Видео ⟩ SpaceX впервые в истории осуществила частный пилотируемый запуск в космос

Американская космическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском, и NASA 30 мая впервые запустили к Международной космической станции (МКС) пилотируемую версию космического корабля Dragon с экипажем: на борту корабля Crew Dragon находятся астронавты NASA Роберт (Боб) Бенкен и Дуглас (Даг) Хёрли. Они стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией, передает Newsru.
Трансляция запуска велась на сайтах SpaceX и NASA. Ранее SpaceX подготовила анимированную версию запуска, демонстрирующую основные этапы миссии, получившей название Demo-2.
Изначально запуск был запланирован на 27 мая, но его пришлось перенести из-за плохой погоды. Вероятность еще одного переноса из-за метеоусловий составляла примерно 50%, но в итоге погоду признали достаточно хорошей для запуска.
Ракета-носитель Falcon 9 (также разработана SpaceX) с кораблем Crew Dragon стартовала в 22 часа 22 минуты по московскому времени с площадки LC-39А, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. В прошлом с этой площадки стартовали ракеты "Сатурн-5" в рамках лунной программы "Аполлон" и корабли Space Shuttle, а сейчас ее использует для запусков SpaceX. За стартом корабля наблюдал президент США Дональд Трамп, который прибыл во Флориду примерно за 45 минут до запуска.
We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt— NASA (@NASA) May 30, 2020
Через девять с небольшим минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане (по требованию NASA это была новая ступень, которая использовалась в первый раз). Еще через три минуты Crew Dragon отстыковался от второй ступени Falcon 9 и отправился в самостоятельный полет. Бенкен и Хёрли сообщили, что миссия идет по плану - теперь им предстоит проверить различные системы Crew Dragon. Среди прочего план включает проведение маневров на орбите в ручном режиме.
Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Стыковка корабля с МКС намечена на 31 мая. Она должна пройти примерно в 17 часов 30 минут по эстонскому времени в автоматическом режиме, но при необходимости Бенкен и Хёрли смогут перейти на ручной режим стыковки. В середине мая SpaceX выпустила реалистичный симулятор стыковки для желающих ощутить себя астронавтами.
While in orbit, Dragon will perform a series of phasing maneuvers to position itself for rendezvous and docking with the @space_station, which is targeted for ~10:30 a.m. EDT on May 31 pic.twitter.com/OUTJZS2oYR— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Дата возвращения Crew Dragon на Землю пока не определена: корабль может провести на орбите от одного до четырех месяцев. Сроки миссии зависят от ряда факторов, включая состояние корабля, который в теории может находиться в космосе до 120 дней, и возможность SpaceX подготовить следующий корабль для полноценной, а не тестовой, миссии, которая может состояться в конце лета или осенью. Перед возвращением Crew Dragon Бенкен и Хёрли вернутся на корабль, после чего он отстыкуется от МКС, совершит необходимые маневры, войдет в атмосферу и мягко приводнится у побережья Флориды при помощи четырех парашютов.
В случае успешного завершения миссии NASA сертифицирует Crew Dragon и начнет использовать корабль для доставки на МКС членов постоянных экипажей станции, отказавшись от платных услуг Роскосмоса (на данный момент NASA купило одно место в "Союзе МС-17", который полетит на МКС в октябре). Не исключено, что это позволит сэкономить: сейчас одно место для астронавта на российском корабле обходится NASA примерно в 80 млн долларов, тогда как стоимость полета одного астронавта на Crew Dragon оценивается в 55 млн долларов. Тем не менее, предполагается, что после начала регулярной эксплуатации Crew Dragon американские астронавты и российские космонавты будут летать на МКС на чужих кораблях на бартерной основе. Также стоит отметить, что в NASA пока не собираются использовать летавшие корабли Crew Dragon для повторных полетов к МКС. Возможно, побывавшие на орбите корабли будут использованы SpaceX для космического туризма или для доставки грузов на МКС.
Члены экипажа Crew Dragon
Роберт Бенкен родился 28 июля 1970 года. Он имеет звание подполковника ВВС США. В 2000 году он был отобран в качестве кандидата в астронавты. В 2008 году Бенкен впервые отправился в космос на шаттле Endeavour. В той миссии корабль доставил на МКС японский модуль Kibo, а Бенкен совершил три выхода в открытый космос. Второй раз он полетел на орбиту на Endeavour в 2010 году, также совершив три выхода в открытый космос.
Командир экипажа Crew Dragon Дуглас Хёрли родился 21 октября 1966 года и был принят в отряд астронавтов вместе с Бенкеном в 2000 году. Он также дважды летал в космос на шаттлах Endeavour и Atlantis в 2009 и 2011 годах соответственно. Второй полет, в котором участвовал Хёрли, стал последним как для шаттла Atlantis, так и для всей программы Space Shuttle. Хёрли имеет звание полковника корпуса морской пехоты США.
О том, что Бенкен и Хёрли были выбраны в качестве членов основного экипажа Crew Dragon для первого запуска, стало известно в августе 2018 года. С тех пор они проходили тренировки и осваивали управление кораблем SpaceX. Свою роль в их полете на Crew Dragon сыграла и еще одна компания Илона Маска: на стартовую площадку астронавтов доставили электромобили Tesla Model X. На машины, скафандры астронавтов и на ракету Falcon 9 был нанесен как главный логотип NASA синего цвета ("тефтелька"), так и старый логотип красного цвета ("червяк"), который использовался с 1975-го по 1992 год. Решение об использовании обоих логотипов в этой миссии принял глава агентства Джим Брайденстайн.
Our crew is ready. Let's do this.#LaunchAmerica pic.twitter.com/PoV1rjFbpC— NASA (@NASA) May 30, 2020
История Crew Dragon
Корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года (миссия Demo-1). Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами из четырех астронавтов.
Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми назначили на конец мая, несмотря на пандемию коронавируса.
За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года, а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.
Конкурент SpaceX
Собственный пилотируемый космический корабль под названием CST-100 Starliner разрабатывает по контракту с NASA и компания Boeing. Первый запуск Starliner к МКС без людей на борту состоялся 20 декабря 2019 года, но из-за сбоя в работе бортового компьютера корабль вышел на неправильную орбиту и потратил на ее корректировку слишком много топлива, поэтому на Земле отменили его полет к МКС.
Посадка Starliner прошла успешно, хотя позднее стало известно, что во время посадки произошел еще один сбой, который к счастью, удалось оперативно устранить, и в итоге корабль смог вернуться на Землю в целости. Теперь Boeing планирует повторить эту миссию осенью 2020 года.