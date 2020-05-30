На борту "Драгона" будут опытные астронавты НАСА Даг Херли и Роберт Бенкен, каждый из них в прошлом дважды летал на "Шаттлах". ФОТО: JOE RAEDLE/AFP

НАСА и SpaceX Илона Маска в субботу вечером предпримут вторую попытку запустить космический корабль "Драгон" (Dragon) c двумя астронавтами на борту к Международной космической станции.

Запуск, который планировался на 27 мая, был отложен из-за плохой погоды всего за 16 минут до старта.

Днем в субботу в НАСА сообщили, что планируют произвести запуск, однако шанс его отмены остается прежним - 50%. Если запуск не состоится сегодня, то остается еще два резервных дня - 2 и 3 июня.

Погоду приходится учитывать не только в районе космического центра имени Кеннеди, где находится стартовый комплекс, но и по пути на околоземную орбиту, в том числе над Атлантическим океаном.

В случае, если запуск прервется из-за аварии, спасательная капсула с астронавтами должна будет приводниться в океане - на обширном пространстве от восточного побережья США до Британских островов.

Если все пройдет успешно, это станет первым за последние 9 лет запуском американской пилотируемой миссии с территории США - и на американском корабле, а не на российском "Союзе".

Как будет происходить запуск?

На борту "Драгона" будут опытные астронавты НАСА Даг Херли и Роберт Бенкен, каждый из них в прошлом дважды летал на "Шаттлах".

После старта ракета "Фалкон" в течение восьми минут будет подниматься на орбиту, а затем корабль "Драгон" отделится от нее, чтобы продолжить путь к МКС с использованием собственных двигателей.

Первая ступень "Фалкона", которая проработает две с половиной минуты, после этого должна вновь войти в атмосферу и приземлиться на плавучую платформу Space X в Атлантическом океане, чтобы ее можно было использовать вновь. Вторая ступень после отделения сгорит в атмосфере.

В случае успешного старта стыковка с МКС состоится в воскресенье в 15:29 по Гринвичу. Запуск должен состояться точно в запланированное время, чтобы обеспечить безопасную стыковку со станцией, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью 27 тысяч километров в час.

Запуск, который изначально оценивался в 3,14 млрд долларов, но после переноса наверняка подорожал, обещает стать не только первым за долгое время стартом астронавтов с территории США, но и первой в истории миссией НАСА, которая осуществляется частной компанией.

Она призвана доказать жизнеспособность разработанной компанией системы транспортировки экипажа, включая пусковую площадку, ракету, корабль, и операционные возможности, - описывают в агентстве миссию.

После стыковки они некоторое время проведут на Международной космической станции, где состоятся еще несколько испытаний корабля. Сколько именно астронавты пробудут на станции, будет зависеть от степени готовности следующего полета.

Затем, согласно плану НАСА, они должны вернуться на Землю на "Драгоне", приводнившись у побережья Флориды.

Первая попытка

Даг Херли и Роберт Бенкен прибыли на электромобиле "Тесла" на стартовую площадку и поднялись на техническом лифте на уровень 255 - площадку, которая находится на высоте 77 метров. Оттуда, уже по лестнице и пешком, они вышли на уровень 265.

Там астронавты попали в так называемую "белую комнату", стерильное помещение непосредственно перед входом в капсулу "Драгон". Положив начало новой традиции, они расписались на стене.

После этого Херли и Бенкен с опережением графика погрузились в капсулу, где техники пристегнули их в креслах и проверили костюмы и оборудование, а также двустороннюю систему связи.

Мачта с мостом, по которому астронавты прошли в капсулу, развернулась с помощью поворотного механизма, отсоединив мост от ракеты-носителя.

Астронавты активизировали систему экстренного спасения на случай, если во время пуска что-то пойдет не так, и их жизни будет угрожать опасность.

Затем началась закачка топлива и окислителя в ступени ракеты, однако после этого, за 16 минут до старта, было принято решение отложить запуск.