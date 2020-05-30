Хейди Уусталу о скандале с увольнением: эта история отбила у меня желание работать в школе

В декабре прошлого года в первой средней школе Кивиыли уволили директора Хейди Уусталу, поскольку она разрешила провести в школе собрание молодых реформистов, и это очень не понравилось инициатору увольнения - теперь уже бывшему волостному старейшине Виктору Рауаму.
Хейди Уусталу в суде доказала, что ее незаконно сняли с должности и получила немалую денежную компенсацию, передает rus.err.ee.
"Я довольна и продолжаю жить дальше своей жизнью и не забиваю свою голову мыслями: что и как могло бы быть лучше или иначе", - сказала Хейди Уусталу в интервью программе "Народу важно".
В итоге уволивший директора волостной старейшина сам ушел в отставку, а освободившееся после него кресло теперь занимает однопартиец Хейди Уусталу - Андреа Эйхе. Финалом истории Уусталу довольна, но в школу возвращаться не собирается: "Вся эта история отбила у меня желание работать в школе".