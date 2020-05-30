Хейди Уусталу о скандале с увольнением: эта история отбила у меня желание работать в школе

Хейди Уусталу в суде доказала, что ее незаконно сняли с должности и получила немалую денежную компенсацию, передает rus.err.ee.

"Я довольна и продолжаю жить дальше своей жизнью и не забиваю свою голову мыслями: что и как могло бы быть лучше или иначе", - сказала Хейди Уусталу в интервью программе "Народу важно".