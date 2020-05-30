Фото и видео ⟩ Тысячи работников протестуют против массовых сокращений в Renault

На севере Франции в субботу, 30 мая, несколько тысяч людей вышли на протест против новых мер экономии автоконцерна Renault. Демонстрация, к участию в которой призвали профсоюзы, прошла у завода концерна в городе Мобёж.

Des milliers de personnes participent à la manifestation à Maubeuge contre le plan social chez Renault. #MCA pic.twitter.com/yBf7PEAzFo — France Bleu Nord (@fbleunord) May 30, 2020

Накануне Renault представил план по снижению расходов более чем на два млрд евро за ближайшие три года. Он предполагает разные меры по оптимизации производства, а также изменения примерно для 15 000 сотрудников во всем мире. В частности, около 4600 работникам во Франции будут предложены переподготовка, поощрение увольнения по собственному желанию или другие программы, а более 10 тысяч рабочих мест в других странах будут сокращены.

При этом производство в Мобёже планируют перенести на завод в другом городе, передает информагентство AFP. В то же время Renault объявил, что будет закрыт только один небольшой завод в пригороде Парижа.

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