Впервые со времен Второй мировой войны: в Миннесоте из-за протестов объявлена полная мобилизация Нацгвардии

По словам Дженсена, размещение более 700 бойцов 29 мая в связи с массовыми протестами было самой крупной операцией правоохранительных органов в истории штата, но этого оказалось недостаточно, пишет Newsru.

Число задействованных бойцов может достигнуть 2500 человек, передает CNN. Дженсен также отметил, что штат запросил "ресурсы национального уровня".

Начальник патруля Миннесоты полковник Мэтт Лангер в свою очередь сообщил, что такой массовой мобилизации личного состава не было с 1929 года. По словам губернатора, ситуация в Миннеаполисе больше не имеет никакого отношения к реакции на убийство афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания. "Речь идет о нападении на гражданское общество, вселении страха и разрушении наших великих городов", - заявил Уолз на брифинге.

Он отметил, что в ходе беспорядков бессмысленным погромам подвергались предприятия и инфраструктура, которые создавались цветными общинами. Демонстранты разрушали публичные библиотеки и другую общественную инфраструктуру, а также сорвали доставку школьного питания сотням тысяч детей по всему штату, заявил Уолз.

По его словам, только 20% протестующих, по приблизительным оценкам, были жителями Миннесоты, остальные прибыли из других регионов. Он попросил жителей города сообщать о местонахождении участников беспорядков и о готовящихся погромах, отметив, что люди, которые хотят обострить ситуацию и посеять хаос, не разделяют "наших ценностей".