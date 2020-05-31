Лесной пожар в Клоога к утру локализован, но не потушен: огнем охвачены 150 гектаров

В субботу в 15.18 в Центр тревоги поступило сообщение с болота Клоога в Харьюмаа, где горел лес. Около 11 часов вечера пожар был локализован. Работы по тушению были прервана из-за темноты и продолжились рано утром в воскресенье.
Площадь пожара на болоте Клоога составляет около 150 гектаров, сообщила в воскресенье утром пресс-служба Спасательного департамента.
Площадь, охваченная огнем, не увеличилась за ночь, и за это время не было обнаружено открытого горения, но были обнаружены многочисленные очаги огня. Около 3 часов ночи поднялся ветер, но направление ветра осталось прежним.
Ситуация может ухудшиться в случае перемены направления и усиления ветра, который может увеличить площадь и интенсивность пожара.
Планируется задействовать большие ресурс, чтобы минимизировать риск распространения огня до полуденного тепла. Приоритетом является поиск и тушение очагов пожара. Смена караула происходит на месте происшествия во избежание прекращения работы по тушению.
До сих пор неизвестно, из-за чего начался пожар.