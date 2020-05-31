Вс, 31.05.2020
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  • Не забудьте: завтра в общественный транспорт столицы вернутся контролеры

Не забудьте: завтра в общественный транспорт столицы вернутся контролеры

Uue gaasibussi validaator.

ФОТО: Kaspar Koort

С понедельника 1 июня в общественном транспорте Таллинна восстанавливается прежний порядок, согласно которому нужно будет регистрировать право на проезд.

Контролеры вновь приступят к проверке билетов. С 1 июня всем, у кого отсутствует право на бесплатный проезд, нужно будет приобретать билет.

В самом начале действия режима  чрезвычайной ситуации Таллинн принял решение приостановить продажу и проверку билетов, что позволило избегать контактов между людьми.

В понедельник 1 июня также открывается сезон навигации парома на остров Аэгна, на нынешний навигационный сезон запланирована 221 поездка.

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