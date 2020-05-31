Не забудьте: завтра в общественный транспорт столицы вернутся контролеры

С понедельника 1 июня в общественном транспорте Таллинна восстанавливается прежний порядок, согласно которому нужно будет регистрировать право на проезд.
Контролеры вновь приступят к проверке билетов. С 1 июня всем, у кого отсутствует право на бесплатный проезд, нужно будет приобретать билет.
В самом начале действия режима чрезвычайной ситуации Таллинн принял решение приостановить продажу и проверку билетов, что позволило избегать контактов между людьми.
В понедельник 1 июня также открывается сезон навигации парома на остров Аэгна, на нынешний навигационный сезон запланирована 221 поездка.