"Действия ВОЗ не были эффективными": Рейнсалу поддержал радикальное решение Трампа

"Вирус распространился по всему миру, и, следовательно, действия ВОЗ не были эффективными. Упущения допустили и отдельные государства, и международные организации", - сказал министр.

"Эстония тоже заинтересована в реформировании ВОЗ и в независимом расследовании проблем, обнаружившихся в ее деятельности во время пандемии. Отдельный вопрос, насколько возможны такие реформы в момент кризиса, когда мы должны решать неотложные задачи, но я понимаю недовольство Соединенных Штатов. Я считаю, что ВОЗ со своей стороны должна была бы проявить готовность сотрудничать со столь влиятельным в этой организации государством", - отметил Рейнсалу.