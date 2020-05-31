"Действия ВОЗ не были эффективными": Рейнсалу поддержал радикальное решение Трампа

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал решение Дональда Трампа приостановить отношения с ВОЗ радикальным, но отнесся к нему с пониманием, пишет Rus.ERR.
"Вирус распространился по всему миру, и, следовательно, действия ВОЗ не были эффективными. Упущения допустили и отдельные государства, и международные организации", - сказал министр.
Рейнсалу напомнил о том, что две недели назад глава Белого дома направил ВОЗ письмо с требованием реформ.
"Эстония тоже заинтересована в реформировании ВОЗ и в независимом расследовании проблем, обнаружившихся в ее деятельности во время пандемии. Отдельный вопрос, насколько возможны такие реформы в момент кризиса, когда мы должны решать неотложные задачи, но я понимаю недовольство Соединенных Штатов. Я считаю, что ВОЗ со своей стороны должна была бы проявить готовность сотрудничать со столь влиятельным в этой организации государством", - отметил Рейнсалу.