Глава авиакомпании прогнозирует жесткую конкуренцию и дешевые авиабилеты

Исполнительный директор американской авиакомпании Southwest Airlines Гэри Келли прогнозирует, что по мере того, как страхи по поводу коронавируса уменьшатся и люди снова начнут летат, сильная конкуренция за пассажиров создаст «жестокую и дешевую среду для продажи билетов», пишет Postimees.
Даже если взять в расчет, что количество самолетов и авиакомпаний сократится, количество доступных мест в ближайшем будущем будет превышать количество клиентов, объяснил Келли в видеообращении, разосланном сотрудникам.
Спрос на авиаперевозки восстанавливается медленно. Потенциальная ценовая война окажет дополнительное давление на авиакомпании, которые уже испытывают большие трудности.
«Мы готовы к этой катастрофе, и мы должны работать, чтобы пережить ее», - сообщает журнал Fortune со ссылкой на видеообращение главы авиакомпании.