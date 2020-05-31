Вс, 31.05.2020
Очень печально, что правящая коалиция в сложное для общества время принимает решения, ограничивающие демократию. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Глава авиакомпании прогнозирует жесткую конкуренцию и дешевые авиабилеты

Глава авиакомпании прогнозирует жесткую конкуренцию и дешевые авиабилеты

Рейс Southwest Airlines

ФОТО: Charlie Riedel/AP

Исполнительный директор американской авиакомпании Southwest Airlines Гэри Келли  прогнозирует, что по мере того, как страхи по поводу коронавируса уменьшатся и люди снова начнут летат, сильная конкуренция за пассажиров создаст «жестокую и дешевую среду для продажи билетов», пишет Postimees.

Даже если взять в расчет, что количество самолетов и авиакомпаний сократится, количество доступных мест в ближайшем будущем будет превышать количество клиентов, объяснил Келли в видеообращении, разосланном сотрудникам. 

Спрос на авиаперевозки восстанавливается медленно. Потенциальная ценовая война окажет дополнительное давление на авиакомпании, которые уже испытывают большие трудности.

«Мы готовы к этой катастрофе, и мы должны работать, чтобы пережить ее», - сообщает журнал Fortune со ссылкой на видеообращение главы авиакомпании.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ