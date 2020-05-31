Глава авиакомпании прогнозирует жесткую конкуренцию и дешевые авиабилеты

Исполнительный директор американской авиакомпании Southwest Airlines Гэри Келли прогнозирует, что по мере того, как страхи по поводу коронавируса уменьшатся и люди снова начнут летат, сильная конкуренция за пассажиров создаст «жестокую и дешевую среду для продажи билетов», пишет Postimees.