Вс, 31.05.2020
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В Шереметьево Boeing загорелся после посадки

(FILES) -- A file picture taken on November 2006 shows a Malaysia Airlines Boeing 737 aircraft leaving vapour contrails after flying through low-altitude clouds while making its final approach at the Kuala Lumpur International Airport in Sepang. A Sudanese passenger jet was hijacked on August 26, 2008 shortly after takeoff from the country's war-torn region of Darfur and ended up landing in Libya with more than 100 people on board. The hijackers of the Sun Air Boeing 737 have claimed to belong to a Darfur rebel group and want to fly to Paris, Libyan officials said August 27. AFP PHOTO/TENGKU BAHAR

ФОТО: TENGKU BAHAR / AFP

Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.

Возгорание, как отмечается, возникло во вспомогательной силовой установке.

По данным источника, помощь оперативных служб не понадобилась, пострадавших нет.

Также сообщается, что случившееся никаких последствий не повлекло.

26 мая молния ударила в самолет, заходивший на посадку в Красноярске. Инцидент произошел  с самолетом Ан 124-100. Удар получил грузовой борт авиакомпании «Волга-Днепр». Посадка прошла успешно.

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