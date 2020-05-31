В Шереметьево Boeing загорелся после посадки

Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.
Возгорание, как отмечается, возникло во вспомогательной силовой установке.
По данным источника, помощь оперативных служб не понадобилась, пострадавших нет.
Также сообщается, что случившееся никаких последствий не повлекло.
26 мая молния ударила в самолет, заходивший на посадку в Красноярске. Инцидент произошел с самолетом Ан 124-100. Удар получил грузовой борт авиакомпании «Волга-Днепр». Посадка прошла успешно.