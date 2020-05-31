Сегодня отмечается Всемирный день без курения

«Дорогой курильщик, не закуривай сегодня и насладись днем без курения. На самом деле, дни, свободные от курения, можно проводить чаще, и, возможно, дни будут неделями, месяцами и даже годами », - сказал глава неправительственной организации Suitsuvaba Eesti Ингмар Кург.

32-й Всемирный день без курения в этом году напоминает, что курение является основной причиной заболеваний, которые можно предотвратить, и смертей. По данным ВОЗ, более 8 млн человек во всем мире ежегодно умирают от болезней, связанных с курением. Более 7 млн из этих смертей вызваны непосредственно курением, около 1,2 млн - пассивным курением.

«Хотя вредные последствия курения заставили курильщиков задуматься о том, чтобы бросить курить, но для многих это трудная или вообще невозможная задача. Поэтому курильщикам нужна помощь в прекращении курени и им должна быть гарантирована доступность продуктов, способствующих прекращению курения, - сказал Кург. - Исследования, сравнивающие методы отказа от курения, показали, что в зависимости от курильщика один из способов бросить курить может быть более эффективным, чем другой. Если не удалось бросить курить с никотиновой жевательной резинкой, можно попробовать никотиновый пластырь или электронную сигарету. Важно найти подходящий способ и отказаться от курения».