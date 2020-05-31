Сырмус: Эстония два месяца игнорирует проблемы, пока другие страны ведут себя более умно

«Я читаю эти финские новости, и неизбежно возникает чувство беспомощности. Как это возможно, чтобы эстонское правительство по сути уже более двух месяцев игнорирует проблемы? Игнорирование не снимает проблему. Похоже, мы как «коронаостров» среди более умно действующих соседних стран», - указал в пятницу Сырмус на решение финского правительства увеличить до 9 000 человек лимит допущенных в страну иностранных сезонных работников.

«Прекрасно, что после нескольких месяцев неразберихи, наконец, дошло до первого шага - решения правительства о разрешении временной занятости,- отметил в соцсетях Сырмус. - Теперь это решение должно пройти три чтения в Рийгикогу и стать законом. Я боюсь, что от всего этого нет большой выгоды - во-первых, решение принято слишком поздно, а во-вторых, этот же закон также повышает ставки пособий по безработице».