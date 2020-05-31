Вс, 31.05.2020
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  • Соцдемы призвали увеличить пособие по безработице уже с августа, министр Кийк выступил против

Соцдемы призвали увеличить пособие по безработице уже с августа, министр Кийк выступил против

Sotsiaalminister Tanel Kiik

ФОТО: Mihkel Maripuu

Парламентская оппозиция приветствует решение правительства повысить пособие по безработице, но считает, что делать это надо не с января, а гораздо быстрее, сообщает Rus.ERR.

По оценке социал-демократов, осенью число безработных может вырасти до 100 000 человек, поэтому повысить ставку пособия по безработице с нынешних 35% до 50% от минимальной зарплаты, то есть до 292 евро в месяц, следует уже с августа. 

Однако, по планам правительства, повышение пособия по безработице вступит в силу только с января.

"Пособие по безработице фиксируется в госбюджете, если мы хотим изменить страховое возмещение по безработице, то это можно сделать и в середине бюджетного года, а увеличение пособия по безработице требует повторного открытия государственного бюджета", - объяснил министр социальных дел Танель Кийк.

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