Соцдемы призвали увеличить пособие по безработице уже с августа, министр Кийк выступил против

По оценке социал-демократов, осенью число безработных может вырасти до 100 000 человек, поэтому повысить ставку пособия по безработице с нынешних 35% до 50% от минимальной зарплаты, то есть до 292 евро в месяц, следует уже с августа.

Однако, по планам правительства, повышение пособия по безработице вступит в силу только с января.