Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах, в Москве - 2595 новых заболевших. Всего в столице 180 791 инфицированный.

В Московской области 757 новых выявленных случаев, в Петербурге - 369, в Нижегородской области - 301, в Свердловской области - 265, в Ростовской области - 178.

За сутки в стране скончались 138 больных коронавирусом, из них в Москве - 69. Общее число жертв заболевания выросло до 4 693.

Поправились и выписаны за весь период 171 883 человека, за последние сутки - 4414 пациентов.