Невероятно: пиво на Ратушной площади стоит дешевле, чем десять лет назад

Обзор цен информационного банка Äripäev показывает, что на известной своими высокими ценами Ратушной площади Таллинна поллитровая кружка пива сейчас стоит дешевле, чем летом 2011 года, пишет Äripäev.
Если в то время пиво стоило 4,90 евро, то теперь Saku Original можно купить всего за 3,90 евро. При этом не далее как прошлым летом пиво в заведениях общепита на Ратушной площади стоило целых 9 евро.
Оставшиеся в этом году из-за пандемии коронавируса без туристов рестораны Старого Таллинна были вынуждены снизить цены, чтобы хоть как-то выжить за счет местных посетителей.
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