Вс, 31.05.2020
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Невероятно: пиво на Ратушной площади стоит дешевле, чем десять лет назад

Ужин на Ратушной площади

ФОТО: Raul Mee/Raul Mee/Mollusk Media

Обзор цен информационного банка Äripäev показывает, что на известной своими высокими ценами Ратушной площади Таллинна поллитровая кружка пива сейчас стоит дешевле, чем летом 2011 года, пишет Äripäev.

Если в то время пиво стоило 4,90 евро, то теперь Saku Original можно купить всего за 3,90 евро. При этом не далее как прошлым летом пиво в заведениях общепита на Ратушной площади стоило целых 9 евро.

Оставшиеся в этом году из-за пандемии коронавируса без туристов рестораны Старого Таллинна были вынуждены снизить цены, чтобы хоть как-то выжить за счет местных посетителей.

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