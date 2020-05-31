Галерея ⟩ Еще один пожар: возле деревни Судисте горит лес, пожарная техника съехалась со всего уезда

На месте происшествия много спасательных машин. Помимо спасателей Вильяндиского уезда, вспомогательные силы прибыли из Пярнуского и Валгаского уездов. На место также стянуты большие вездеходы, которые очень эффективны для тушения ландшафтных возгораний. Спасательные команды прибыли из Мустла, Абья-Палуоя, Килинги-Нымме, Тырва, Сууре-Яани и Вильянди.

Дежурный пресс-секретарь Лыунаского центра спасения Тамбет Води сообщил, что пожар был на площади в один гектар и что три очага были потушены, хотя работа осложнялась сильными ветрами. «Удивительно быстро удалось взять огонь под контроль - это заняло полтора аса после вызова», - сказал Води, добавил, что работы еще не закончены, спасатели занимаются тушением дальше.