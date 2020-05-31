Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

28-летний Иоахим прибыл в Испанию во вторник, 26 мая, по работе, а через два дня после этого племянник бельгийского короля Филиппа посетил вечеринку в Кордове.

Испанские СМИ сообщают, что на празднике было 27 человек. Поскольку местные законы разрешают собираться компаниями не более 15 человек, это является нарушением режима самоизоляции. В то же время бельгийские СМИ утверждают, что на вечеринке было не более 10-12 человек.

Испанская полиция уже начала проверку. Лица, уличенные в нарушении правил карантина, могут быть оштрафованы на сумму до десяти тысяч евро.

Сейчас принц находится на самоизоляции в Испании. У него легкие симптомы коронавируса.