Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

Бельгийский принц Иоахим по время действия режима ограничений, введенных из-за коронавируса, посетил Испанию и заразился там COVID-19, сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на заявление королевского дворца.
28-летний Иоахим прибыл в Испанию во вторник, 26 мая, по работе, а через два дня после этого племянник бельгийского короля Филиппа посетил вечеринку в Кордове.
Испанские СМИ сообщают, что на празднике было 27 человек. Поскольку местные законы разрешают собираться компаниями не более 15 человек, это является нарушением режима самоизоляции. В то же время бельгийские СМИ утверждают, что на вечеринке было не более 10-12 человек.
Испанская полиция уже начала проверку. Лица, уличенные в нарушении правил карантина, могут быть оштрафованы на сумму до десяти тысяч евро.
Сейчас принц находится на самоизоляции в Испании. У него легкие симптомы коронавируса.
Принц Иоахим – младший сын принцессы Астрид Бельгийской, сестры нынешнего короля Филиппа. Принц является 10 в очереди на бельгийский престол. Известно, что он состоит в отношениях с испанкойВикторией Ортис.