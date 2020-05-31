Вс, 31.05.2020
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Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

Вечеринка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Бельгийский принц Иоахим по время действия режима ограничений, введенных из-за коронавируса, посетил Испанию и заразился там COVID-19, сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на заявление королевского дворца.

28-летний Иоахим прибыл в Испанию во вторник, 26 мая, по работе, а через два дня после этого племянник бельгийского короля Филиппа посетил вечеринку в Кордове.

Испанские СМИ сообщают, что на празднике было 27 человек. Поскольку местные законы разрешают собираться компаниями не более 15 человек, это является нарушением режима самоизоляции. В то же время бельгийские СМИ утверждают, что на вечеринке было не более 10-12 человек.

Испанская полиция уже начала проверку. Лица, уличенные в нарушении правил карантина, могут быть оштрафованы на сумму до десяти тысяч евро.

Сейчас принц находится на самоизоляции в Испании. У него легкие симптомы коронавируса.

Принц Иоахим – младший сын принцессы Астрид Бельгийской, сестры нынешнего короля Филиппа. Принц является 10 в очереди на бельгийский престол. Известно, что он состоит в отношениях с испанкойВикторией Ортис.

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