В России зарегистрирован первый препарат от коронавируса, но купить его будет нельзя

Первый зарегистрированный в РФ лекарственный препарат от коронавируса "Авифавир" категорически запрещен для приема беременными женщинами и в период планирования семьи, заявляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача.

Его производит совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар".

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". "Авифавир" хорошо изучили, потому что его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа. Сейчас идет финальный этап клинического исследования "Авифавира" с участием 330 пациентов.

Препарат разработала японская компания Toyama Chemical под названием "Фавипиравир". У него есть коммерческое название "Авиган". По информации журнала Pharmacology & Therapeutics, он хорошо действует против новых штаммов гриппа и не очень эффективен против обычных сезонных вирусов. Препарат может вызвать уродство у ребенка, если женщина принимает его во время беременности, говорилось в исследовании.