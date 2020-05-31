Вс, 31.05.2020
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Япония облегчит въезд для туристов из четырех стран

See seltskond oli tegelikult vaid väike murdosa neist lennuki tagaosas istunud jaapanlastest.

ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu

Японское правительство рассматривает вопрос о смягчении ограничений на въезд туристов из четырех стран, а именно из Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда на фоне достаточно стабильной ситуации по коронавирусу в этих регионах.

К настоящему моменту ограничения на въезд в Японию из-за пандемии действуют до конца июня. Подчеркивается, что сейчас эксперты изучают вопрос о частичном смягчении мер в течение лета.

Предполагается, что все вылетающие из приведенных четырех стран должны будут пройти ПЦР-тестирование на наличие COVID-19 перед вылетом, а затем еще раз – по прилету. Если результат будет отрицательным, то будет выдано официальное разрешение на въезд в Японию.

На минувшей неделе власти Японии вновь расширили список государств, въезд из которых запрещен на фоне распространения коронавирусной инфекции. В первоначальный перечень включили Индию, Пакистан, Бангладеш, Аргентину, Сальвадор, Киргизию, Таджикистан, Афганистан. Полный список из 188 стран и территорий доступен на сайте МИД Японии.

Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страну всех иностранцев, которые проживают или посетили в последние 14 дней хотя бы одну из перечисленных стран.

Для этих территорий также действует третий уровень “опасности поездок”. Он подразумевает полный отказ от поездок в указанные регионы.

Всего шкала имеет четыре степени опасности, где “первый”– самый мягкий, а “четвертый” предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.

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