Япония облегчит въезд для туристов из четырех стран

К настоящему моменту ограничения на въезд в Японию из-за пандемии действуют до конца июня. Подчеркивается, что сейчас эксперты изучают вопрос о частичном смягчении мер в течение лета.

Предполагается, что все вылетающие из приведенных четырех стран должны будут пройти ПЦР-тестирование на наличие COVID-19 перед вылетом, а затем еще раз – по прилету. Если результат будет отрицательным, то будет выдано официальное разрешение на въезд в Японию.

На минувшей неделе власти Японии вновь расширили список государств, въезд из которых запрещен на фоне распространения коронавирусной инфекции. В первоначальный перечень включили Индию, Пакистан, Бангладеш, Аргентину, Сальвадор, Киргизию, Таджикистан, Афганистан. Полный список из 188 стран и территорий доступен на сайте МИД Японии.

Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страну всех иностранцев, которые проживают или посетили в последние 14 дней хотя бы одну из перечисленных стран.

Для этих территорий также действует третий уровень “опасности поездок”. Он подразумевает полный отказ от поездок в указанные регионы.