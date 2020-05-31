Три семьи вернулись в Финляндию из сирийского лагеря ал-Холь

В воскресенье из сирийского лагеря аль-Хол в Финляндию прибыли три финские семьи.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Финляндии, они сбежали из лагеря ранее этой весной. Среди вернувшихся есть дети младше 10 лет.

МИД сообщил, что оказал семьям содействие при возвращении на родину. Им были оформлены необходимые документы в посольстве Финляндии в Анкаре, и турецкие власти помогли организовать возвращение граждан Финляндии на родину.

Первой о возвращении финнов сообщила газета Helsingin Sanomat.

В министерстве внутренних дел Турции подтвердили журналисту Yle, что 12 финнов вылетели из Турции в Финляндию в воскресенье.

В лагере аль-Хол на северо-востоке Сирии содержатся 11 финских женщин и около 30 детей, которые раньше жили на подконтрольной террористической организации ИГ территории. Возвращение женщин и детей в Финляндию вызывало бурные дебаты в финском обществе.

В общей сложности в лагере проживают около 20 тысяч взрослых и 50 тысяч детей. Это в основном жены и дети пленных боевиков ИГ.

В декабре прошлого года из лагеря в Финляндию вернулись двое детей-сирот.