Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было взято 694 первичных теста на вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Тесты оказались положительными в 0,6 процентах, то есть в четырех случаях.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал решение Дональда Трампа приостановить отношения с ВОЗ радикальным, но отнесся к нему с пониманием.

Экономика

С начала чрезвычайного положения одной из самых востребованных услуг стала доставка продуктов на дом. И если в крупных городах вроде Таллинна или Тарту есть большой выбор продуктовых интернет-магазинов, у жителей небольших населенных пунктов зачастую вариантов не так много или нет вовсе.

Исполнительный директор американской авиакомпании Southwest Airlines Гэри Келли прогнозирует, что по мере того, как страхи по поводу коронавируса уменьшатся и люди снова начнут летат, сильная конкуренция за пассажиров создаст «жестокую и дешевую среду для продажи билетов».

Подросткам всегда было не просто найти место работы, поскольку закон жестко регулирует время и условия труда для несовершеннолетних. И всё же вариантов было не так уж мало — раздача флайеров в туристических местах, работа посудомойкой или горничной в отелях, заполнение товарами полок в продуктовых магазинах. Где же теперь искать работу молодежи, если туристов этим летом в Эстонии будет мало, а число безработных только увеличивается?

Глава Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус считает, что правительство Эстонии игнорирует проблемы, с которыми более разумные соседние страны справляются.

Другие новости

Площадь пожара на болоте Клоога составляет около 150 гектаров, сообщила в воскресенье утром пресс-служба Спасательного департамента. Профессиональным спасателям помогают добровольные спасатели с тяжелой техникой.

В США продолжаются беспорядки — с мародерством, сожженными машинами и зданиями, а также и столкновениями с полицией. Их спровоцировала гибель афроамериканца после жестокого задержания полицией в Миннеаполисе.