Фото и видео с места событий ⟩ В Таллинне найден труп женщины с признаками насильственной смерти

Сегодня до полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в заброшенном вспомогательном здании на Фильтри-теэ найден труп женщины с признаками насильственной смерти, пишет Postimees.
«Приехавшие на место полицейские и медики нашли в здании труп женщины с признаками насильственной смерти, ее личность и возраст устанавливаются», - сообщил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.
По словам окружного прокурора Дианы Хелила, вместе со следственной группой полиции проводятся следственные мероприятия и собираются улики.
Прокурор говорит, что обнаруженная на месте происшествия картина указывает на то, что в гараже могли употреблять алкоголь: «В рамках начатого уголовного производства выясним, что могло довести до такого тяжкого преступления».