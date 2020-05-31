Вс, 31.05.2020
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  • В Таллинне найден труп женщины с признаками насильственной смерти

Фото и видео с места событий ⟩ В Таллинне найден труп женщины с признаками насильственной смерти

Сегодня до полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в заброшенном вспомогательном здании на Фильтри-теэ найден труп женщины с признаками насильственной смерти, пишет Postimees.

«Приехавшие на место полицейские и медики нашли в здании труп женщины с признаками насильственной смерти, ее личность и возраст устанавливаются», - сообщил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.

По словам окружного прокурора Дианы Хелила, вместе со следственной группой полиции проводятся следственные мероприятия и собираются улики.

Прокурор говорит, что обнаруженная на месте происшествия картина указывает на то, что в гараже могли употреблять алкоголь: «В рамках начатого уголовного производства выясним, что могло довести до такого тяжкого преступления».

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