Фото и видео с места событий ⟩ В Таллинне найден труп женщины с признаками насильственной смерти

«Приехавшие на место полицейские и медики нашли в здании труп женщины с признаками насильственной смерти, ее личность и возраст устанавливаются», - сообщил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.

По словам окружного прокурора Дианы Хелила, вместе со следственной группой полиции проводятся следственные мероприятия и собираются улики.