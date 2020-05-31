На торфянике вспыхнул пожар, местных жителей просят закрыть окна

В Центр тревоги сообщение о пожаре в деревне Маима поступило в 15.32.

По предварительной информации, загорелись торфяные разработки и работники предприятия по добыче торфа сами попытались потушить пожар. Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом и на данный момент они пытаются ограничить распространение огня.