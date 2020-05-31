Фото ⟩ На торфянике вспыхнул пожар: огонь уже охватил 80 гектаров, местных жителей просят закрыть окна

В Центр тревоги сообщение о пожаре в деревне Маима поступило в 15.32.

По предварительной информации, загорелись торфяные разработки и работники предприятия по добыче торфа сами попытались потушить пожар. Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом и на данный момент они пытаются ограничить распространение огня.

В 20 часов Спасательный департамент сообщил, что пожар уже охватил 80 гектаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, поэтому площадь пожара постоянно увеличивается. На данный момент огонь уже добрался до озера Лавассааре.

ФОТО: Спасательный департамент

Работы по тушению осложняет мягкая почва, сложно подобраться к очагам возгорания.

На месте происшествия 18 различных единиц техники со всего Пярнумаа, привлечены также вездеходы и дрон, с помощью которого устанавливают точную площадь пожара. Также ожидается прибытие вертолета Департамента полиции и погранохраны.