Вс, 31.05.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • На торфянике вспыхнул пожар: огонь уже охватил 80 гектаров, местных жителей просят закрыть окна
1

Фото ⟩ На торфянике вспыхнул пожар: огонь уже охватил 80 гектаров, местных жителей просят закрыть окна
Дополнено в 20.40

ФОТО: Спасательный департамент

Сегодня днем в Пярнумаа в волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Маима загорелось торфяное болото.

В Центр тревоги сообщение о пожаре в деревне Маима поступило в 15.32.

По предварительной информации, загорелись торфяные разработки и работники предприятия по добыче торфа сами попытались потушить пожар. Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом и на данный момент они пытаются ограничить распространение огня.

В 20 часов Спасательный департамент сообщил, что пожар уже охватил 80 гектаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, поэтому площадь пожара постоянно увеличивается. На данный момент огонь уже добрался до озера Лавассааре. 

ФОТО: Спасательный департамент

Работы по тушению осложняет мягкая почва, сложно подобраться к очагам возгорания. 

На месте происшествия 18 различных единиц техники со всего Пярнумаа, привлечены также вездеходы и дрон, с помощью которого устанавливают точную площадь пожара. Также ожидается прибытие вертолета Департамента полиции и погранохраны.

На данный момент опасности для людей нет, но из-за ветра дым распространяется в сторону Ахасте, поэтому спасатели просят местных жителей держать окна и двери закрытыми и оставаться в помещениях.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ