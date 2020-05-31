Видео ⟩ Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС

Напомним, особая важность миссии, которую можно назвать исторической, заключается в том, что Хёрли и Бенкен стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией. Через несколько часов после запуска они сообщили, что присвоили своему кораблю имя Endeavour ("Стремление") в честь одноименного шаттла, на котором ранее летали на орбиту оба астронавта, а также корабля первооткрывателя Джеймса Кука. В ходе сеанса связи астронавты продемонстрировали и интерьер корабля.

Welcome aboard the @SpaceX Crew Dragon spacecraft!



In this video from space, @AstroBehnken and @Astro_Doug reveal the name of their capsule: Endeavour. Take a look inside as the crew continues their journey to the @Space_Station: https://t.co/K9S5mejONx pic.twitter.com/mvH8UhE5FW — NASA (@NASA) May 31, 2020

Crew Dragon приблизился к МКС около 15 часов 20 минут по эстонскому времени и начал выполнять необходимые для стыковки маневры. Часть операций Хёрли и Бенкен выполнили в ручном режиме для проверки систем Crew Dragon. Предварительная ("мягкая") стыковка со шлюзом модуля Harmony была осуществлена в 17 часов 16 минут по Москве, окончательная ("жесткая") стыковка корабля с МКС произошла через несколько минут. Помимо двух астронавтов, корабль доставил на станцию небольшое количество припасов. Отметим также, что в середине мая SpaceX выпустила реалистичный симулятор стыковки для желающих ощутить себя астронавтами.

Tune in to hear @AstroBehnken and @Astro_Doug on Crew Dragon and for live views of Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/P5nxAyAJFn — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Welcome home @AstroBehnken and @Astro_Doug! America’s two favorite dads in space have docked to the @Space_Station. https://t.co/e2KaxtW4Gf — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 31, 2020

Открытие люков между кораблем и станцией запланировано на 19 часов 45 минут по эстонскому времени. После этого Бенкена и Хёрли смогут лично поприветствовать командир МКС Кристофер Кэссиди и члены экипажа станции Иван Вагнер и Анатолий Иванишин. Официальная церемония по поводу прибытия Crew Dragon на МКС намечена на 20 часов 15 минут.