Вс, 31.05.2020
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  • Михаил Кылварт отказался от судебного спора с Комиссией по надзору за финансированием партий

Михаил Кылварт отказался от судебного спора с Комиссией по надзору за финансированием партий

Михаил Кылварт

ФОТО: Madis Veltman / Postimees

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) отказался от продолжения судебного спора с Комиссией по надзору за финансированием партий из-за статьи в муниципальной газете "Столица", которую надзорный орган расценил как предвыборную рекламу политика.

В июле прошлого года комиссия сделала Кылварту предписание вернуть в бюджет Таллинна 1011,84 евро, но градоначальник подал жалобу в Таллиннский административный суд. Изначально суд должен был ее рассмотреть 8 апреля, но из-за коронавируса и чрезвычайного положения заседание перенесли на 9 сентября, сообщает rus.err.ee.

Но, как сообщили в Комиссии по надзору за финансированием партий, 4 мая Кылварт выполнил предписание и представил заявление об отказе от жалобы. 8 мая суд прекратил производство.

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