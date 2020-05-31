Михаил Кылварт отказался от судебного спора с Комиссией по надзору за финансированием партий

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) отказался от продолжения судебного спора с Комиссией по надзору за финансированием партий из-за статьи в муниципальной газете "Столица", которую надзорный орган расценил как предвыборную рекламу политика.
В июле прошлого года комиссия сделала Кылварту предписание вернуть в бюджет Таллинна 1011,84 евро, но градоначальник подал жалобу в Таллиннский административный суд. Изначально суд должен был ее рассмотреть 8 апреля, но из-за коронавируса и чрезвычайного положения заседание перенесли на 9 сентября, сообщает rus.err.ee.
Но, как сообщили в Комиссии по надзору за финансированием партий, 4 мая Кылварт выполнил предписание и представил заявление об отказе от жалобы. 8 мая суд прекратил производство.