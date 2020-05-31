Михаил Кылварт отказался от судебного спора с Комиссией по надзору за финансированием партий

В июле прошлого года комиссия сделала Кылварту предписание вернуть в бюджет Таллинна 1011,84 евро, но градоначальник подал жалобу в Таллиннский административный суд. Изначально суд должен был ее рассмотреть 8 апреля, но из-за коронавируса и чрезвычайного положения заседание перенесли на 9 сентября, сообщает rus.err.ee.