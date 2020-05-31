Вы его видели? Полиция ищет пропавшего в Таллинне 56-летнего Олега

Сегодня вечером в полицию сообщили, что в Таллинне вблизи кладбища Лийва пропал 56-летний Олег.
Олег вместе с знакомыми находился на кладбище, как вдруг пропал из виду. Рост Олега 180 см, на нем были светлая джинсовая куртка и брюки, серая кепка.
Из-за своего состояния здоровья Олег может быть не в состоянии адекватно воспринимать окружающее и найти самостоятельно дорогу домой.
Полиция просит всех, кто знает что-то о местонахождении Олега или видел его, незамедлительно позвонить в Центр тревоги по номеру 112.