Вы его видели? Полиция ищет пропавшего в Таллинне 56-летнего Олега

Олег вместе с знакомыми находился на кладбище, как вдруг пропал из виду. Рост Олега 180 см, на нем были светлая джинсовая куртка и брюки, серая кепка.

Из-за своего состояния здоровья Олег может быть не в состоянии адекватно воспринимать окружающее и найти самостоятельно дорогу домой.