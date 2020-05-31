Площадь рядом с Нотр-Дамом впервые после пожара открыли для посетителей

Мэр Парижа Анн Идальго вместе с представителями католической церкви и реставраторами собора присутствовал на церемонии открытия. "Сегодня своего рода ренессанс", - сказала она.

По словам архиепископа Парижского Мишеля Опети такое событие в день Пятидесятницы, которая в этом году отмечается католиками 31 мая, является "исключительным знаком", символом освобождения. В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии открытия площади были в защитных масках.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

15 апреля 2019 года в соборе произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора на время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.