В украинских СИЗО появились платные камеры

В нескольких следственных изоляторах Украины появились платные камеры, сообщил министр юстиции Денис Малюська в воскресенье, 31 мая. Речь идет о СИЗО в Вольнянском районе Запорожской области, а также городах Запорожье и Днепр. "Цены особо не отличаются ", - подчеркнул министр.

В частности, сутки пребывания в такой камере в Запорожье обойдутся в 570 гривен, неделя - 1990 гривен, а месяц - 3410 гривен (в пересчете - 19, 66 и 114 евро соответственно). Расценки для СИЗО Вольнянского района - 540, 1900 и 3260 гривен (18, 64 и 109 евро), а для СИЗО в Днепре - 880, 2200 и 3060 гривен (или 29, 73 и 102 евро), пишет DW.

Тем самым государство зарабатывает деньги на ремонт в бесплатных камерах, объяснил Малюська, охарактеризовав ситуацию в них как "ужас". По мнению министра, нововведение также поспособствует борьбе с коррупцией. "Пусть за лучшую камеру платит не взятка, а перечисление в бюджет", - объяснил он. Наконец, наличие платных камер позволит украинским властям снизить расходы на выполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ненадлежащие условия содержания в СИЗО - проблема, за которую ЕСПЧ присуждает уплату компенсаций, подчеркнул глава Минюста Украины.