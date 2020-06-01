СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

По данным газеты The New York Times, президент был доставлен в бункер, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома. Издание отмечает, что бункер ранее использовался во время терактов.

Телеканал CNN добавляет, что Трамп оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Неизвестно, сопровождали ли его первая леди Мелания Трамп и их сын Баррон.