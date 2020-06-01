Проезд на красный свет в Пярну привел к трагическим последствиям

Вчера в 18:54 произошло ДТП в Пярну: на перекрестке Таллиннского шоссе, Леннувялья-теэ и Эхитаяте-теэ 58-летний водитель Nissan X-trail проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Dacia Duster, которым управлял 48-летний мужчина.
В результате столкновения Nissan отбросило на островок безопасности в центре дороги, где он врезался в столб. От его автомобиля отлетела часть, которая попала в стоявший перед перекрестком Mercedes-Benz. За рулем была 41-летняя женщина.
Находившихся в автомобиле Nissan 31-летнего и 40-летнего мужчин доставили в Пярнускую больницу.