Пн, 1.06.2020
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  • Проезд на красный свет в Пярну привел к трагическим последствиям

Проезд на красный свет в Пярну привел к трагическим последствиям

Красный сигнал. Светофор.

ФОТО: Shutterstock

Вчера в 18:54 произошло ДТП в Пярну: на перекрестке Таллиннского шоссе, Леннувялья-теэ и Эхитаяте-теэ 58-летний водитель Nissan X-trail проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Dacia Duster, которым управлял 48-летний мужчина. 

В результате столкновения Nissan отбросило на островок безопасности в центре дороги, где он врезался в столб. От его автомобиля отлетела часть, которая попала в стоявший перед перекрестком Mercedes-Benz. За рулем была 41-летняя женщина.

Находившихся в автомобиле Nissan 31-летнего и 40-летнего мужчин доставили в Пярнускую больницу.

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