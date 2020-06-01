В США умер знаменитый художник Кристо

Кристо, родившийся в болгарском Габрово в 1935 году, прославился своими инсталляциями и работами в технике ампакетажа, пишет DW. Он вместе со своей женой Жан-Клод, скончавшейся в 2009 году, работал с упаковкой, а также заворачивал в нее здания и объекты. Его фирменным знаком были блестящие цветные ткани, которыми он обтягивал строения. Одна из самых знаменитых работ Кристо и его жены - здание Рейхстага, завернутое в 1995 году в 100 тысяч квадратных метров ткани. Чтобы получить на это разрешение, художникам понадобилось около 20 лет. Другие известные проекты пары: ворота, установленные в центральном парке Нью-Йорка, гигантские зонтики в Японии и Калифорнии, деревья в Швейцарии.