День защиты детей по-таллински

26 марта Таллинское горсобрание приняло решение отменить плату за место в детском саду. Мы добивались этого с 2017 года. И «благодаря» кризису добились.
Детские сады посещают 96% всех детей, проживающих в Таллинне. Отмена платы за место в детском саду оставляет в бюджете семьи с одним ребёнком 852 евро в год и, соответственно, в семье с двумя детьми останется 1704 евро. Это важно и нужно, поскольку расходов на всё прочее, связанное с детьми, у родителей более чем достаточно. И особенно сейчас, во время кризиса.
Однако радоваться, оказывается, было рано. И именно сегодня, 1 июня, в День защиты детей таллинская власть вновь требует плату за место в детском саду. То есть в день защиты детей (весьма символично!) каждая семья, у которой есть ребёнок детсадовского возраста, получит счёт в 71 евро или 852 евро в год!
Интересно, что столичная мэрия не особо рекламировала своё решение. Ещё бы, оно же непопулярное! Это во-первых.
Во-вторых. Бюджет Таллинна составляет свыше 800 миллионов евро. Если мэр отказывается найти 18 миллионов (именно в эту сумму обойдется отмена платы за место в детском саду)в этих 800 миллионах, то как минимум он должен предстать перед общественностью и честно сказать: да, Центристская партия в Таллинне не желает считаться с семьями с детьми, не желает подставить им плечо помощи. Не желает подставить плечо в ситуации, когда плохие времена ещё только начинаются, спад в экономике ещё в начальной стадии, то есть будет ещё хуже, безработица будет расти и доходы семей будут уменьшаться.
Удивительно, что таллинские чиновники не понимают: если в общественном секторе пока нет сокращения бюджета, то это не значит, что его нет в частном секторе. К сожалению, в частном секторе дела не так хороши, как хотелось бы, и столичным чиновникам следует трезво оценивать это.
Что будем делать мы? Обещаю: будем и дальше отстаивать отмену платы за место в детском саду. Хотя всем понятно, что таллинские центристы и дальше будут отстёгивать миллионы в свою пропаганду за счёт горожан. Поэтому пусть хотя бы посмотрят в глаза своим избирателям и поймут, что взимать плату за место в детском саду – это неправильное решение.