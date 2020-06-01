День защиты детей по-таллински

Детские сады посещают 96% всех детей, проживающих в Таллинне. Отмена платы за место в детском саду оставляет в бюджете семьи с одним ребёнком 852 евро в год и, соответственно, в семье с двумя детьми останется 1704 евро. Это важно и нужно, поскольку расходов на всё прочее, связанное с детьми, у родителей более чем достаточно. И особенно сейчас, во время кризиса.

Однако радоваться, оказывается, было рано. И именно сегодня, 1 июня, в День защиты детей таллинская власть вновь требует плату за место в детском саду. То есть в день защиты детей (весьма символично!) каждая семья, у которой есть ребёнок детсадовского возраста, получит счёт в 71 евро или 852 евро в год!

Интересно, что столичная мэрия не особо рекламировала своё решение. Ещё бы, оно же непопулярное! Это во-первых.

Во-вторых. Бюджет Таллинна составляет свыше 800 миллионов евро. Если мэр отказывается найти 18 миллионов (именно в эту сумму обойдется отмена платы за место в детском саду)в этих 800 миллионах, то как минимум он должен предстать перед общественностью и честно сказать: да, Центристская партия в Таллинне не желает считаться с семьями с детьми, не желает подставить им плечо помощи. Не желает подставить плечо в ситуации, когда плохие времена ещё только начинаются, спад в экономике ещё в начальной стадии, то есть будет ещё хуже, безработица будет расти и доходы семей будут уменьшаться.

Удивительно, что таллинские чиновники не понимают: если в общественном секторе пока нет сокращения бюджета, то это не значит, что его нет в частном секторе. К сожалению, в частном секторе дела не так хороши, как хотелось бы, и столичным чиновникам следует трезво оценивать это.