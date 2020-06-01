Более половины опрошенных жителей Эстонии уверены, что быстро найдут новую равнозначную работу

Из возрастных групп наиболее оптимистично настроены молодые люди в возрасте 20–24 лет. 72% из них считают, что если они потеряют свою нынешнюю работу, то смогут найти новую эквивалентную работу в течение трёх месяцев. 17% респондентов считают, что на поиски новой работы потребуется от шести месяцев до года, а каждый десятый считает, что на поиск новой эквивалентной работы потребуется больше года.

«Менее уверенно чувствую себя пожилые люди и жители небольших городов. Более оптимистичны те, чья нетто-зарплата составляет до 550 евро, разнорабочие и квалифицированные рабочие и служащие, а по сферам деятельности – люди, занятые в сфере строительства, медицинского обслуживания, гостиничного бизнеса и общественного питания», – пояснила руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

«Поиск новой работы может занять больше времени, чем ожидалось, особенно сейчас, когда безработица растёт. Для того чтобы быть готовым к финансовым неожиданностям, важно найти способы экономить, создать денежный резерв», – добавила Кати Воометс.

Почти половина респондентов (48%) готовы работать за меньшую зарплату. Работники с зарплатой выше средней, чья чистая зарплата составляет 1251-1500 евро (58%), а также менеджеры (66%), а также офисные работники и чиновники (56%) более охотно согласились бы работать за меньшую заработную плату. По сферам деятельности наибольшую готовность работать за меньшую зарплату выразили работники сектора информационных технологий (54%), сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления (57%).

«Почти треть обслуживающего и торгового персонала, а также квалифицированных рабочих и разнорабочих не готовы работать за более низкую заработную плату. Те, кто настроен более оптимистично в отношении поиска новой работы и считают, что они найдут новую эквивалентную работу примерно через месяц, также не согласны с более низкой зарплатой», – сказала Кати Воометс.

Опрос показал, что больше всего (45%) тех, кто согласны получать зарплату на 20% ниже. На снижение зарплаты до 40% в среднем чаще согласны те, кто получает чистыми 1500 евро и более (19%).

«Самым большим препятствием для поиска новой работы считается страх перед высокой конкуренцией, который для женщин в среднем важнее, чем для мужчин. С точки зрения возрастных групп, страх сильной конкуренции наиболее велик среди людей в возрасте от 20 до 24 лет», – пояснила Кати Воометс.

С помощью хобби или других навыков подрабатывают в дополнение к своей основной работе чуть более десятой части населения. Подработкой занимаются в основном 35–44-летние (16%) и те, кто получает чистыми до 550 евро (44%). Самый большой дополнительный доход имеют люди, занятые в сфере недвижимости, информационных технологий, искусства и развлечений. Реже других ищут дополнительный заработок люди, занятые в секторе строительства, гостиничном секторе и в общественном питании.

В целях развития профессиональных и личных компетенций более половины (54%) респондентов на практике приобретают новые навыки как на рабочем месте, так и за его пределами, 43% слушают различные лекции, посещают курсы или семинары и 35% читают для саморазвития профессиональную литературу.

«Треть населения не думает о развитии своих профессиональных или личных компетенций, а между тем постоянное саморазвитие и приобретение новых навыков обеспечивают преимущества на рынке труда, позволяя оставаться конкурентоспособными, что особенно важно на нынешнем напряжённом рынке труда», – сказала Кати Воометс.