Нет идеального тренера? Надо им стать!

Налегать на спортивное питание, если вы не профессиональный спортсмен, Ольга Прантс не рекомендует. Прежде всего, нужно наладить обычное питание. «Если человек полноценно ест и у него простые цели — набрать или сбавить вес, то есть он не идет выступать на сцену, то я не советую спортивное питание, потому что это чисто маркетинг и мы можем взять из простой еды все необходимые белки, жиры и углеводы. Если речь идет о спортсмене, который занимается циклическими видами спорта, например, триатлоном или бегом, где большие дистанции и специфические тренировки, там совершенно другой расход энергии. В таком случае зачастую возникает проблема, что ты не можешь получить с пищей нужное количество энергии и тогда добавляется спортивное питание. Таких людей, и правда, спасают энергетические гели, протеиновые порошки, BCAA. Это не вредно, но это не замена обычному питанию. Сама я сейчас не использую никакой спортпит, только пищевые добавки — витамин D и рыбий жир», - подчеркивает тренер.

Соревновательный опыт у нашей героини тоже имеется, но не в бодибилдинге: «В 2013 году я участвовала в ежегодном соревновании для молодых спортсменов Aeroobikakuninganna, где взяла кубок FitStar. А так все соревнования у меня были только по кроссфиту, потому что мне интересны масштабные состязания, в которых я могу продемонстрировать скорость, силу, выносливость. Кроссфит — это многоборье, такой функциональный вид тренировок, где я с 2015 года также являюсь инструктором. На соревнованиях по кроссфиту мы с командой выступали в странах Балтии. Взойти на пьедестал не удалось, но в серединку попали. Это всегда очень увлекательно и задорно».

К слову, Ольга Прантс — один из лучших тренеров по кроссфиту в Таллинне, попасть на ее тренировки в зале Must Crossfit в Пирита не так уж и просто, а те, кому это все-таки удается, поражены ее энергией, позитивом, жизнерадостностью и способностью во время занятия легко переключаться на разные языки — русский, эстонский, английский. «Эстонский язык я выучила в университете. Первый год состоял из жесткой зубрежки, ведь чтобы выучить материал, его сначала приходилось перевести с одного языка на другой. Получается такая двойная работа. А когда ты уже разберешься со строительством на эстонском языке, любая сфера тебе поддастся. Английский язык пришел благодаря общению: я работала официанткой и таким образом подтянула его. Но я не говорю чисто на английском языке, я знаю базовые вещи», - признается она.

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