О многогранности людей, с которыми нас сводит судьба, мы часто можем и не подозревать. Ольга Прантс совмещает две, казалось бы, несовместимые профессии: из специалиста по энергоэффективности зданий она легко перевоплощается в фитнес-тренера и консультанта по питанию и помогает тем, кто хочет привести себя в форму, укрепить мышцы, избавиться от болей или похудеть. А дома — она заботливая жена и мать. Лучезарная и энергичная Ольга Прантс рассказала, как увлечение спортом стало ее работой и как ей удается привить любовь к ЗОЖу сотням жителей Эстонии.
Интересно всё!
В детстве семья предоставила ей полную свободу в вопросе выбора хобби. «У меня не было такого, что родители заставляли ходить в какой-либо кружок, но в подростковом возрасте у меня возникло сильное желание попробовать все и сразу. Поэтому я пела в хоре, ходила в кружок журналистики и была редактором школьной газеты, занималась аэробикой, эстрадными танцами, бегом, баскетболом, тяжелой атлетикой, - вспоминает Ольга Прантс. - На мое 17-летие подруги спросили, что мне подарить. Я задумалась и попросила абонемент в спортклуб, поскольку тренировки в группе и в зале тогда были для меня чем-то далеким и непонятным. Так началась моя фитнес-история».
«Как и большинство начинающих, примерно год я тренировалась от случая к случаю, а потом затянуло. Позже я попала в другие спортклубы, увидела разных тренеров и поняла, что у них бывает разный профессиональный уровень и разная подача. Что-то мне нравилось у одного тренера, что-то у другого. Я подумала, что, если нет идеального тренера, надо им стать!» - смеется Ольга.
Окончив школу с очень хорошими оценками, она решила не связывать свою жизнь только со спортом, тем более, что тогда он был больше на уровне хобби: «Мне хотелось куда-то приспособить свои знания, то есть получить высшее образование и стать специалистом в определенной области. Начались муки выбора: я хотела стать и археологом, и учителем, и полицейским, и архитектором. В итоге пошла учиться на инженера, в Таллиннской высшей технической школе тогда был такой факультет как «строительство зданий». Попав на втором курсе на практику, я поняла, что это слишком рутинная работа и я не смогу всю жизнь работать инженером-конструктором. К счастью, тогда преподаватель направил меня на такую узкую специальность как энегоэффективность зданий. Сейчас я занимаюсь расчетами, выдаю энергоклассы зданий — A, B, C, D, E. Это совсем другая сфера, не связанная с фитнесом, но мне нравится, что я вижу конечный результат своей работы, здесь не такая большая ответственность, как при конструкции зданий, но при этом я могу точно сказать заказчикам, будут ли у них высокие или низкие расходы на эксплуатацию».
Получив степень бакалавра, Ольга Прантс поступила в Таллиннский технический университет на специальность «специалист по энергоэффективности зданий». Параллельно она стала развиваться в фитнес-сфере.
«Моя страсть и то, с чего я начинала, — это тренер групповых тренировок. Я отучилась на тренера по аэробике, а после пошла на тренера тренажерного зала и несколько раз продлевала свое свидетельство о квалификации. У меня есть признанные Эстонским союзом гимнастики и Эстонским олимпийским комитетом дипломы, которые подтверждают, что я имею право проводить тренировки. Кроме того, я отучилась в Школе здоровья и могу давать консультации по питанию, - рассказывает она. - В настоящий момент у меня фокус на тех людях, которые не начинающие, а продолжающие и хотят интенсивно заниматься и получать разные нагрузки. У меня есть своя команда, в Facebook создана закрытая группа, в которой происходит общение со всеми ее участниками. Но это помимо спортклуба MyFitness, в котором я работаю уже третий год и даю как групповые, так и персональные тренировки».
По словам Ольги, в последнее время к ней часто приходят люди с болями в спине и в пояснице, а также с плохим самочувствием, которые хотят укрепить мышцы и стать здоровее. «Мне радостно видеть, что люди не бегут от проблемы, а хотят ее решить. Я помогаю им с этим справиться. Мы начинаем укреплять мышцы и впоследствии у клиентов появляются новые цели: у них исчезли боли, самочувствие хорошее и теперь можно добавить немного мышц. С такими вопросами приходят очень худенькие девушки, желающие увидеть в зеркале рельефность, - описывает тренер. - Есть и те, кто изначально хочет худеть, но опять-таки я объясняю, что, прежде всего, мы должны укрепить мышцы, сделать так, чтобы здоровье улучшилось и в организме было все в порядке. Мы должны подготовить мышцы и суставы к нагрузке, а потом уже ставить следующие цели, то есть худеть».
Одних тренировок недостаточно
В обязательном порядке со всеми клиентами проговаривается вопрос питания. «Я должна понять, как человек питается и знает ли он базовые принципы правильного питания. Как правило, люди сейчас знакомы с ними, но есть и те, кто ленится браться за себя, готовить дома и регулировать порции. Вот тут надо проделывать большую работу: договариваться, просить вести дневники питания, фотографировать еду, высылать отчеты. У меня комплексная работа: нужно не только дать тренировку и объяснить базовые принципы правильного питания, но и мотивировать человека. Некоторым нужна психологическая помощь, чтобы двигаться в достижении своей цели».
Всем интересно, как питаются сами тренеры. Ольга Прантс ест минимум три раза в день, не считая перекусы. «Из-за пандемии коронавируса у нас всех сейчас особый период, поэтому я стараюсь ориентироваться на чувство голода, - объясняет она. — Это больше интуитивный подход к питанию, но я и не ставлю перед собой никаких спортивных целей. Если я не хочу есть, я себя не заставляю. Если я вижу, что уже пора, а голод не слишком сильный, моя порция будет меньше. А еда самая простая: меньше мяса, больше овощей и фруктов».
Как отмечает тренер, хороший результат — это когда под руководством специалиста человек добился своей цели, например, похудел до желаемого веса, а потом смог удержать его и продолжить самостоятельно поддерживать свою активность: «Когда человек, с которым мы выработали привычки правильно питаться и тренироваться, уходит в свободное плавание, а потом я встречаю его и узнаю о хороших результатах — как он счастлив от того, что похудел и стал вмещаться в свою старую одежду, - это самые приятные моменты. Так, например, один клиент похудел со ста килограммов до семидесяти, но на это ушел год. Человек чувствовал себя замечательно, потому что скинул вес, стал вести более подвижный образ жизни, успевать больше, а уставать меньше. Но бывает и так, что подопечный худеет, начинает заниматься самостоятельно и через какое-то время опять набирает».
Налегать на спортивное питание, если вы не профессиональный спортсмен, Ольга Прантс не рекомендует. Прежде всего, нужно наладить обычное питание. «Если человек полноценно ест и у него простые цели — набрать или сбавить вес, то есть он не идет выступать на сцену, то я не советую спортивное питание, потому что это чисто маркетинг и мы можем взять из простой еды все необходимые белки, жиры и углеводы. Если речь идет о спортсмене, который занимается циклическими видами спорта, например, триатлоном или бегом, где большие дистанции и специфические тренировки, там совершенно другой расход энергии. В таком случае зачастую возникает проблема, что ты не можешь получить с пищей нужное количество энергии и тогда добавляется спортивное питание. Таких людей, и правда, спасают энергетические гели, протеиновые порошки, BCAA. Это не вредно, но это не замена обычному питанию. Сама я сейчас не использую никакой спортпит, только пищевые добавки — витамин D и рыбий жир», - подчеркивает тренер.
Соревновательный опыт у нашей героини тоже имеется, но не в бодибилдинге: «В 2013 году я участвовала в ежегодном соревновании для молодых спортсменов Aeroobikakuninganna, где взяла кубок FitStar. А так все соревнования у меня были только по кроссфиту, потому что мне интересны масштабные состязания, в которых я могу продемонстрировать скорость, силу, выносливость. Кроссфит — это многоборье, такой функциональный вид тренировок, где я с 2015 года также являюсь инструктором. На соревнованиях по кроссфиту мы с командой выступали в странах Балтии. Взойти на пьедестал не удалось, но в серединку попали. Это всегда очень увлекательно и задорно».
К слову, Ольга Прантс — один из лучших тренеров по кроссфиту в Таллинне, попасть на ее тренировки в зале Must Crossfit в Пирита не так уж и просто, а те, кому это все-таки удается, поражены ее энергией, позитивом, жизнерадостностью и способностью во время занятия легко переключаться на разные языки — русский, эстонский, английский. «Эстонский язык я выучила в университете. Первый год состоял из жесткой зубрежки, ведь чтобы выучить материал, его сначала приходилось перевести с одного языка на другой. Получается такая двойная работа. А когда ты уже разберешься со строительством на эстонском языке, любая сфера тебе поддастся. Английский язык пришел благодаря общению: я работала официанткой и таким образом подтянула его. Но я не говорю чисто на английском языке, я знаю базовые вещи», - признается она.
Сохранить мотивацию
Зачастую посетители спортклубов бросают тренировки после месяца занятий. Почему так происходит? «По статистике сети MyFitness, в среднем каждый член клуба тренируется раз в неделю. Это очень мало. При этом я вижу, что одни и те же люди могут ходить четыре раза в неделю, а кто-то ходит раз в месяц. Отсюда и выходит эта средняя цифра — раз в неделю, - рассказывает Ольга Прантс. - Основная мотивация у людей — это их результат, но, чтобы его увидеть, нужно войти в режим. Если ты выходишь из режима раньше времени, то не увидишь результата и у тебя не будет мотивации. Такой замкнутый круг. Когда работаешь с человеком индивидуально, то можешь ему объяснить, что даже если сейчас стрелки весов стоят, это не значит, что нет прогресса. В начале тренировок вес всегда поднимается, потому что мышцы становятся плотнее. Жир, может быть, и ушел, но это не сразу отразится на весах, зато визуально и физически человек будет ощущать себя лучше и одежда будет сидеть по-другому. Мотивация должна быть не только в цифрах, но и в ощущениях, главное — не останавливаться и не отчаиваться».
Большой помощью является поддержка семьи, члены которой в курсе плана, которого человек намерен придерживаться, и всячески помогают ему. «Еще желательно взять кого-нибудь с собой в напарники: если ты с кем-то договорился сходить на тренировку, то действительно больше шансов на нее попасть. И с клиентами мы часто записываем график на месяц вперед, потому что когда план есть, то уже не отвертеться», - отмечает Ольга.
Когда в стране ввели чрезвычайное положение, все спортзалы закрылись, а тренировки отменились. В это время Ольга Прантс общалась со своими клиентами в онлайн-режиме, а потом запустила для них и всех своих друзей в закрытой группе в Facebook ежедневные онлайн-тренировки. Сегодня, к счастью, есть возможность пригласить их на улицу. «Я уже давно практиковала занятия на улице, это всегда здорово, потому что больше кислорода, хорошая погода и соответствующее настроение. И, наконец-то, я могу позвать любителей спорта на тренировку. Будем потихоньку входить в режим, правда, соблюдать дистанцию, использовать дезинфицирующие средства и перчатки. Все, как положено», - добавляет она.
Многие жители Эстонии уже начали самостоятельно тренироваться на улице, один из самых распространенных видов спорта — бег. «Я хорошо отношусь к бегу, если у вас небольшой избыточный вес, правильная обувь и если вы бежите не по асфальту, а по грунтовке — по лесу или парку. Конечно, есть риск, что будут болеть колени, поэтому нужно начинать с маленьких дистанций и не переусердствовать, - советует тренер. - Цель должна быть очень скромной. Основная проблема у бегунов — это перетренированность, когда сегодня они бегут один километр, завтра два, потом четыре, восемь и 15. Такого не должно быть. Сначала нужно натренировать сердечную мышцу, держать пульс, следить за тем, чтобы он не был слишком высоким. Может быть, сначала даже будет разумнее заняться ходьбой. Главное — не навредить самому себе».